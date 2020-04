Ecco chi è la moglie di Jovanotti: si chiama Francesca Valiani e sta al fianco del famoso cantautore da tantissimi anni. Scopriamo tutto su lei!

Da venerdì 24 aprile parte su Rai Play il meraviglioso viaggio di Jovanotti: il famoso cantante italiano mostrerà a tutti il suo viaggio in bicicletta girato tra gennaio e febbraio in Cile ed in Argentina. Si tratta di un ‘film’ che racconta la solitudine e la libertà di Lorenzo Cherubini che ha percorso 4mila kilometri in bici. Non ha bisogno di troppe presentazioni il cantautore di brani famosi ed amati in tutta Italia come ‘L’ombelico del mondo’, ‘Bella’ e tantissimi altri. Sapete chi è la donna che ha sposato nel 2008? Si chiama Francesca Valiani, ecco tutto su lei e sulla loro storia d’amore!

Jovanotti, chi è la moglie Francesca Valiani: età e cosa fa nella vita

Francesca Valiani è nata l’11 luglio del 1969. Tramite il suo canale Instagram sappiamo che una sua grande passione è la fotografia. Nel 2012 la dolce metà di Jovanotti ha scritto un libro dal titolo ‘Tutti i giorni’, che racchiude i suoi scatti. Molti di questi ultimi riguardano proprio suo marito, Lorenzo Cherubini. I due si sono sposati nel 2008 e dal loro amore è nata Teresa nel 1998. La piccola è la protagonista del brano famoso del cantante, ‘Per te’. La storia d’amore tra Jovanotti e Francesca è cominciata nel 1994: si sono conosciuti perchè lei è una cara amica della sorella di Jova. A Vanity Fair, Francesca ha raccontato che quando aveva 14 anni, Lorenzo le portò un biglietto d’invito in un locale. I suoi genitori non le permisero di andare ma quel biglietto lo conserva ancora oggi. I due non amano condividere la loro vita privata sui social. Sappiamo che la Valiani è un amante di viaggi e della natura.