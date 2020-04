Verissimo, anticipazioni sabato 25 aprile: ci sarà anche il video messaggio di un’amatissima conduttrice.

Domani, sabato 25 aprile, andrà in onda ancora una volta Verissimo Le Storie. La trasmissione di Silvia Toffanin, come molte altre, è stata interrotta a causa dell’emergenza Coronavirus. Quelle che vedremo in onda, infatti, non saranno interviste inedite, ma le repliche di alcune tra le più intense dell’ultima stagione. Ma non è tutto: nella ‘nuove’ puntate, vengono trasmessi tanti video messaggi inediti di personaggi amati dal pubblico. Nelle scorse puntate, abbiamo visto i saluti di Belen Rodriguez, Giulia De Lellis, Andrea Damante, Paola Di Benedetto e tanti altri. Chi ci sarà nella puntata di domani? Ve lo sveliamo subito. Un indizio: anche un’amatissima conduttrice invierà una clip per i telespettatori di Verissimo! Scopriamo le anticipazioni della prossima puntata

Verissimo, anticipazioni sabato 25 aprile: interviste e video messaggi inediti per il pubblico

Amici di Verissimo, domani alle ore 16 andrà in onda il consueto appuntamento con Verissimo le Storie. Si tratta di una raccolta delle interviste più belle della trasmissione, essendo impossibile registrarne di nuove, a causa della diffusione del Coronavirus. Ma anche la puntata di domani sarà ricca di contenuti inediti: alcuni vip, infatti, hanno inviato dei video saluti esclusivi al pubblico di Verissimo che saranno trasmessi proprio nell’appunatmento di domani. Le interviste, in replica, che rivedremo sono quelle di Claudio Amendola, Romina Power, Roul Bova e Elisa. Ecco il promo postato qualche ora fa sulla pagina social ufficiale di Verissimo:

Eh si, oltre a rivedere queste interviste, ascolteremo i messaggi esclusivi di Michelle Hunziker, Fabio Volo e Laura Chiatti, che racconteranno come stanno vivendo questo particolare momento. Una puntata ricca di sorpresa ed emozioni, davvero da non perdere. Appuntamento domani alle ore 16.00 su Canale 5.