Belen Rodriguez a Verissimo Le Stories ha fatto un incredibile annuncio a sorpresa a tutti i suoi followers: ecco cosa fa nella sua quarantena.

Per la puntata di Verissimo Le Stories di quest’oggi, sabato 18 Aprile, Belen Rodriguez ha voluto inviare un video messaggio a Silvia Toffanin e, soprattutto, ai suoi sostenitori. Così come la settimana scorsa hanno fatto Andrea Damante e Giulia De Lellis, anche la showigirl argentina ha voluto raccontare apertamente come sta trascorrendo questa quarantena. Sappiamo che, a differenza di Cecilia che è Trento con Ignazio e suo padre, la bellissima moglie di Stefano De Martino è in compagnia della sua famiglia presso la sua abitazione milanese. Ecco. Appurato, quindi, che è in ottima compagnia, come sta svolgendo queste giornate Belen? Come al suo solito, la giovane Rodriguez è sempre iperattiva. Non soltanto perché, come raccontato in diversi nostri articoli, è solita dedicarsi all’allenamento sportivo o alla cucina, ma anche perché si è dedicata anche ad una ‘nuova attività’. Ecco. È proprio questo l’incredibile annuncio a sorpresa che ha svelato soltanto adesso la bella Belen. Ecco i dettagli.

Verissimo Le Storie, incredibile annuncio a sorpresa di Belen Rodriguez

Bellissima come sempre, Belen Rodriguez ha raccontato, tramite un video messaggio a Verissimo Le Storie, come sta trascorrendo la sua quarantena. Nonostante la showgirl argentina abbia ammesso di essere davvero dura vivere una situazione del genere, ha anche raccontato di essere particolarmente sfortunata perché lei, a differenza di molte altre persone, ha la possibilità di trascorrere queste lunghe settimane in compagnia della sua famiglia. E, si sa, quando si sta con i propri cari e, soprattutto, con un figlio più piccolo si ha poco tempo per ‘pensare’ a cosa sta accadendo. Tuttavia, il messaggio che la moglie di Stefano De Martino vuole lanciare a tutto il suo pubblico: la quarantena può essere un momento di crescita, di riflessione. ‘Un momento per farsi tante domande, per capire se siamo dove vogliamo stare, se stiamo facendo quello che vogliamo fare e anche per conoscere noi stessi’, dice la Rodriguez. Ma non è affatto finita qui. Perché, inaspettatamente, l’argentina fa un annuncio a sorpresa.

Ma non solo. Dopo aver ampiamente descritto come sta trascorrendo queste complicate settimane in quarantena, Belen Rodriguez ha fatto un incredibile annuncio a sorpresa. Tra le tante attività alle quali si è dedicata, la showgirl argentina ha confessato di aver scoperto la scrittura. ‘Mi sono messa a scrivere tanto’, dice la moglie di Stefano De Martino. ‘Ho scritto Belen in quarantena e sono cose che mi rimarranno di questo periodo’, conclude la modella.

