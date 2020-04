Amici, splendida notizia per il fan del talent: il comunicato ufficiale dalla produzione non lascia dubbi sul futuro della prossima edizione

Come ben sappiamo da poco si è conclusa la 19 esima edizione del talent più amato d’Italia, che quest’anno ha visto il suo assetto completamente rivoluzionato. Non deve essere stato affatto semplice per i concorrenti, ma anche per i professori e per i giudici lavorare senza la presenza del pubblico che da anni scaldava l’atmosfera, regalando ai ragazzi che mettevano piede sul palco per esibirsi delle emozioni indimenticabili. Purtroppo l’arrivo del Covid 19 ha rivoluzionato tutto ciò che fino ad ora per noi era stato normale, tra cui anche la presenza del pubblico negli studi televisivi. Una Finale che ha visto trionfare Gaia Gozzi, sotto una cascata di decorazioni color ora, ma stavolta la finale ha avuto un sapore diverso. Niente applausi, niente corse ad abbracciare amici, famiglie, professori. L’unica cose che ha potuto toccare è stata la coppa e certamente una vittoria senza l’abbraccio della padrona di casa non ha lo stesso sapore. Conclusa l’edizione ‘classica’ del talent avremmo dovuto vedere una nuova edizione con i grandi protagonisti del passato, ‘Amici All Stars’, ma per ovvi motivi questo non è stato possibile.

Amici, splendida notizia per il fan del talent: il comunicato ufficiale

Un’edizione mai vista prima, quella andata in onda quest’anno, nessuno probabilmente si sarebbe aspettato di vedere quanto è successo il mese scorso. In primis i ragazzi, che non potevano ballare fianco a fianco con i professionisti, i cantanti non hanno potuto duettare con le stelle della musica Italiana, com’è sempre accaduto gli anni passati con gli altri concorrenti. Insomma, un’edizione davvero fuori dal comune… C’è da dire però che quest’anno Amici avrebbe fatto davvero il pienone! Prima dell’edizione ‘classica’, abbiamo avuto il piacere di vedere l’edizione ‘Celebrities’, in cui si sono sfidate molte celebrità che di professione non sono né cantanti, né ballerini, ma che si sono cimentati nelle due discipline. L’edizione è stata vinta da Pamela Camassa, che ha incantato tutti con le sue doti, sia canore che di danza. Tra poco avremmo dovuto vedere la versione ‘All Stars’, ma data la situazione il programma è stato ovviamente sospeso. Oggi però una splendida notizia per tutti i fan del programma. Sul canale social di Amici è infatti apparso uno splendido messaggio per tutti gli appassionati del talent.

In particolar modo lo staff ha scritto: “Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che possiamo fare qualcosa per il nostro paese, ognuno come può e noi di Amici lo facciamo con il canto e con la danza. #AmiciSpeciali con TIM insieme per l’Italia vi aspetta prossimamente su Canale 5, noi non vediamo l’ora e voi?”. Il programma quindi si farà prossimamente, ma non si chiamerà più ‘Amici – All stars”, ma “Amici – Speciali”. Non ci resta che aspettare per conoscere nuove notizie in merito e soprattutto per capire chi saranno i protagonisti di questa edizione.