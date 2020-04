La Prova del Cuoco torna in tv: ecco quando ripartirà, l’indiscrezione

La Prova del Cuoco torna in tv: ecco quando potrebbe ricominciare, l’indiscrezione di Tv Blog fa felici i fan del cooking show condotto da Elisa Isoardi.

L’emergenza Coronavirus ha avuto conseguenze su tutti i settori professionali italiani, compreso il mondo dello spettacolo. Numerosi programmi delle maggiori reti televisive, infatti, sono stati sospesi, ma per alcuni di loro comincia finalmente a vedersi la luce in fondo al tunnel. Uomini e Donne, ad esempio, è ricominciato, anche se con una formula del tutto nuova rispetto alla precedente. Lo stesso vale per L’Eredità e Vieni da Me, che ripartiranno il prossimo 4 maggio, data in cui è previsto un allentamento delle misure restrittive imposte dal Governo. A quanto pare, però, anche un altro amatissimo programma Rai sta per ripartire. Stiamo parlando de La Prova del Cuoco, cooking show condotto da Elisa Isoardi. Stando a un’indiscrezione diffusa da Tv Blog, la trasmissione dovrebbe ricominciare a breve: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il cooking show La Prova del Cuoco è stato sospeso da diverse settimane a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha costretto molte trasmissioni alla chiusura. Ora, però, Elisa Isoardi potrebbe tornare presto a tenere quotidianamente compagnia al pubblico con il suo programma. Il portale Tv Blog, infatti, prevede che dal prossimo 11 maggio la trasmissione dedicata alle ricette e alle gare tra chef, potrebbe ricominciare. Ovviamente, però, sempre con tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare nuovi contagi di Coronavirus, anche se non dovrebbero esserci cambiamenti sostanziali dal punto di vista del format. Sarà sicuramente felice di questa possibilità Elisa Isoardi, che da settimane si trova in quarantena come tutti gli italiani. La conduttrice in questo periodo ha condiviso con i suoi fan numerosi momenti della sua vita quotidiana tramite Instagram, allietando tutti con la sua bellezza.

Presto, però, Elisa potrà ritornare a tenere compagnia al suo pubblico attraverso il suo amato programma televisivo che, se fosse confermata l’indiscrezione, ripartirà tra poco più di due settimane.