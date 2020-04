Gaia Gozzi, splendido gesto dopo la vittoria ad Amici 19: dona parte del montepremi in beneficenza

Ad una settimana dalla sua vittoria ad Amici 19, Gaia Gozzi ha annunciato di volere devolvere parte del suo montepremi in beneficenza.

È passata più di una settimana da quando Gaia Gozzi ha trionfato ad Amici 19. In un studio completamente vuoto a causa dell’emergenza Corovirus e totalmente priva di abbracci dei suoi compagni, la diciannovenne emiliana è riuscita a conquistare il premio finale e un successo davvero spropositato. Non soltanto, come raccontato in un nostro recente articolo, i suoi due singoli ‘Chega’ e ‘Coco Chanel’ continuano a scalare le classifiche musicale, ma la giovane cantante ha anche annunciato di aver devoluto parte del suo montepremi in beneficenza. Ebbene si. Dopo la confessione di Paola Di Benedetto appena uscita vincitrice dal Grande Fratello Vip, anche la cantante trionfatrice di Amici 19 ha voluto completamente questo splendido gesto. A rivelarlo è stata la diretta interessata in una recente intervista via social per il settimanale ‘Chi’.

Gaia Gozzi dona parte del montepremi in beneficenza: splendido gesto

Seppure molto giovanissima, Gaia Gozzi ha dimostrato, sin dal primo momento all’interno della scuola di Amici 19, di avere le idee molte chiare. E lo ha dimostrato anche una volta uscita da trionfatrice del medesimo reality di Canale 5. In una recente intervista in diretta social con il settimanale ‘Chi’, infatti, la giovane emiliana non ha perso occasione di poter spiegare dettagliatamente su quello che farà con i soldi vinti ad Amici 19. In quest’occasione, infatti, la diciannovenne ha confessato di voler devolvere parte del suo montepremi in beneficenza. Ebbene si. Così come Paola Di Benedetto, anche la cantante di Amici ha confessato di volere dare un grosso contributo a quest’emergenza Coronavirus.

‘Ne darò una parte alla Protezione Civile’, spiega Gaia Gozzi a chi le chiede cosa farà con il montepremi vinto ad Amici 19. Non nascondendo affatto di voler ‘dividere’ la parte restante tra la sua famiglia affinché possano essere sereni e la sua musica.

Le parole inaspettate su Maria De Filippi

Ha un forte istinto materno, Maria De Filippi. Lo si deduce chiaramente delle parole che Gaia Gozzi, subito dopo la sua vittoria ad Amici 19, ha riferito sulla padrona di casa del talent. Nel parlare della sua precedente esperienza ad X-Factor e, soprattutto, all’incontro con la regina di Mediaset di due anni fa, la giovane emiliana ha raccontato di aver riscontrato in lei un ottimo sostegno. ‘Mi ha incoraggiato a continuare’, ha detto la diciannovenne in una recente intervista a Fanpage ricordando l’incontro precedente con la moglie di Maurizio Costanzo.