Coronavirus, parla la Ministra Paola De Micheli: cosa accadrà sui mezzi pubblici dopo il 4 maggio con l’uscita dal lockdown

Mancano esattamente 9 giorni al 4 di maggio e sicuramente moltissimi di noi, se non tutti stiamo aspettando con ansia quel momento per poter finalmente mettere il naso fuori di casa, riabbracciare, genitori, amici, fidanzati. Molti sicuramente dovranno ritornare a lavoro, altri invece continueranno a lavorare da casa, ciò che è certo è che la nostra vita non tornerà quella di prima, seppur con qualche parvenza di normalità. La parola che più spesso ormai siamo abituati a sentire in televisione, sui giornali, per radio, è ‘Distanziamento sociale’, il che vuol dire che continueremo a non poter fare assembramento fuori un locale, o in treno, o in pullman. Già perché pare proprio che anche l’assetto dei mezzi pubblici e la routine in merito agli spostamenti cambierà. Come anticipato già qualche giorno fa, la Ministra Paola De Micheli sta provando a far luce su quello che ci aspetta a partire dal 4 di Maggio. Ciò che già sembra essere chiaro e che la Ministra ci tiene a sottolineare, è che l’uso dei dispositivi di protezione, quali guanti e mascherine, saranno d’obbligo.

Coronavirus, Ministra De Micheli: cosa accadrà sui mezzi pubblici

La Ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, fa sapere al Corriere della Sera che le misure che si stanno cercando di formulare per la ripartenza dei mezzi di trasporto a partire dal 4 di maggio, saranno ben precise. In particolare, la Ministra fa sapere che l’utilizzo di guanti e mascherine saranno d’obbligo sugli aerei e probabilmente anche su tutti gli altri mezzi, come forma di prevenzione. Per quanto riguarda gli aeroporti ci saranno delle riformulazioni nelle segnaletiche e nelle modalità di imbarco e sbarco, proprio per evitare sovraffollamenti e assembramenti. Pare proprio che saranno le stesse misure che saranno adottate anche sui restanti mezzi, dove sarà d’obbligo rispettare il metro di distanza e quindi sarà possibile riempire solamente il 50% dei mezzi.

Queste ovviamente sono delle misure necessarie che il Governo studierà con cura in questi giorni, per permettere una ripartenza in sicurezza. C’è da dire inoltre che la Ministra prevede degli incrementi nel personale, proprio per verificare che tali disposizioni anti assembramento vengano rispettate dai passeggeri. Come già detto dalla De Micheli, la ripresa sarà graduale, proprio per permettere al Governo di istituire una regolamentazione giusta per la salute dei cittadini e anche degli addetti ai lavori.