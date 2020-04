L’ex gieffina e suo marito, Luca Zocchi hanno avuto molta paura nella notte. Il marito di Fernanda Lessa ha avuto un incidente domestico: in poco tempo sono arrivati i soccorsi dalla Croce Rossa, ecco cosa è successo.

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti dall’ex gieffina e da suo marito durante la notte. La dolce metà di Fernanda Lessa, Luca Zocchi, è stato vittima di un serio incidente domestico: è intervenuta la Croce Rossa Italiana per soccorrerlo. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha aggiornato i suoi fan dell’accaduto con un lungo post su Instagram: suo marito stava saldando la sua motocicletta senza usare gli occhiali di protezione. La Croce Rossa è arrivata in casa con tute e maschere anti Coronavirus per dare il loro aiuto a Luca. Nello scatto pubblicato da Fernanda si vedono gli uomini muniti di tutti i dispositivi di protezione vista la pandemia in corso: la paura è stata tanta ma per fortuna tutto è andato a buon fine. Ecco il post.

Fernanda Lessa, incidente domestico per il marito: in soccorso la Croce Rossa

“Tanti applausi a questi eroi che lavorano giorno e notte per la nostra salute. Grazie infinite Croce Rossa Italiana in versione xfiles per in 5 minuti essere arrivati a soccorrere mio marito in mezzo una pandemia. Il genio ha saldato la moto senza usare occhiali di protezione. Tutto a posto adesso. Comunque ci tenevo a ringraziare questi angeli notturni” scrive su Instagram Fernanda Lessa e mostra tre uomini vestiti con tute e mascherine, dispositivi di protezione nell’emergenza Coronavirus. E’ stato tempestivo l’intervento dei medici nonostante il particolare periodo che sta vivendo il nostro Paese. Ecco il post:

Suo marito è stata vittima di un incidente domestico mentre lavorava vicino la sua motocicletta. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti dall’ex gieffina e da Luca Zocchi: per fortuna ora il marito dell’ex gieffina sta meglio anche grazie all’intervento immediato dei medici che sono corsi in soccorso a casa della coppia. Fernanda ha pubblicato poi un Instagram story nel letto al fianco della sua dolce metà dopo quanto accaduto. “Dopo una notte caotica ci vuole un riposino. Io sorveglio” scrive su Instagram la brasiliana. Si è presa un forte spavento ma per fortuna l’allarme è rientrato!