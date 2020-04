Benji e Fede, straordinario annuncio: i fan possono gioire

Benji e Fede hanno fatto uno straordinario annuncio sul loro account social: i fan finalmente possono gioire, ecco di cosa si tratta

Lo scorso 17 febbraio, Benji e Fede, duo musicale molto seguito, hanno mandato nello sconforto i fan con un annuncio a sorpresa: “Il 3 maggio, chiuderemo questa fase della nostra vita”. Benjamin e Fede hanno annunciato così sui social il loro scioglimento. I due cantanti avevano deciso di salutare il loro pubblico con un libro, “Naked“, che sarebbe dovuto uscire il 17 marzo in tutte le librerie, e con un concerto all’Arena di Verona il 3 maggio. Nel frattempo, però, il Coronavirus si è abbattuto sul nostro paese e il duo musicale è stato costretto a rinviare l’uscita del libro: “Purtroppo per motivi di forza maggiore siamo stati costretti a rinviare l’uscita del nostro libro ‘Naked’ “. Riguardo al concerto, invece, Benjamin e Fede hanno fatto un annuncio poche ore fa sempre sui social.

Benji e Fede, annuncio straordinario: le loro parole

Il Coronavirus ha colpito anche il mondo della musica e dell’editoria. Benjamin Mascolo e Fede Rossi sono stati costretti a ritardare l’uscita del loro album, “Naked, uno degli ultimi lavori in coppia. I due cantanti avevano in programma anche un concerto all’Arena di Verona il 3 maggio, che ovviamente è saltato. Oggi pomeriggio, però, i due amici e colleghi hanno annunciato che il concerto si terrà lo stesso ma da casa, un po’ come avvenuto con altri cantanti, che durante questo periodo di quarantena hanno improvvisato concerti in diretta su Instagram. Benjamin e Fede hanno scritto: “Con questa piccola iniziativa vogliamo comunque celebrare il nostro percorso con voi che ci avete sempre sostenuto. Speriamo di potervi regalare un momento di gioia e spensieratezza”.

L’annuncio ha fatto letteralmente saltare di gioia i fan del duo musicale. Siamo sicuri che il 3 maggio saranno tutti collegati sul loro profilo e potranno assistere al concerto anche tutti coloro che non erano riusciti ad acquistare il biglietto per l’Arena di Verona.