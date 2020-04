Coronavirus Fase 2, parla Conte: a che ora e dove seguire la diretta

Fase 2 dove seguire Conte, il Premier parlerà in conferenza stampa alle ore 20.20 per annunciare nuove misure in vista della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: ecco dove seguire la diretta.

Il Governo sta lavorando alla ripartenza: il Paese a partire dal 4 maggio comincerà il riavvio e questo avverrà in piena sicurezza, a garanzia della salute degli italiani. Giuseppe Conte ha svegliato i cittadini questa mattina con un post Facebook in cui ha annunciato di star mettendo a punto il piano che consentirà una ripresa ben strutturata, senza improvvisazioni. Pochi minuti fa, il Premier ha annunciato che alle ore 20.20 parlerà in conferenza stampa da Palazzo Chigi. Dove verrà trasmessa? Ecco dove sarà possibile seguire la diretta di Giuseppe Conte.

Coronavirus Fase 2, parla Conte: a che ora e dove si potrà seguire la diretta

Alle ore 20.20 di oggi, domenica 26 aprile 2020, Giuseppe Conte parlerà all’Italia per presentare ai cittadini le nuove misure per far fronte alla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus che prenderà il via dal prossimo 4 maggio. Dove sarà possibile vedere la diretta del Premier in collegamento da Palazzo Chigi? I tre canali televisivi che trasmetteranno la conferenza stampa sono: SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), RaiNews24 (canale 48) e TgCom24 (canale 51). Sarà possibile seguire Giuseppe Conte anche in streaming sulla sua pagina Facebook.

Questa sera conferenza stampa in diretta da @Palazzo_Chigi pic.twitter.com/eSAXCgpx9D — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) April 26, 2020

Ha dato l’annuncio il Premier sui suoi canali social che questa sera, alle 20.20, si collegherà in diretta da Palazzo Chigi: il portale online de Il Corriere fa sapere che “Appena la curva epidemica tornerà a salire, Regioni e governo prenderanno provvedimenti di contenimento. Ogni venerdì sarà misurato l’indice RO di contagio in ogni Regione e sarà monitorata la capacità delle strutture sanitarie di accogliere nuovi pazienti“. E’ questa dunque la linea decisa a Palazzo Chigi. L’indice RO è il numero di persone contagiate in media da un infetto: l’indice studia il tasso di contagiosità di un virus.

Il virus procede ad alti e bassi: la lunga incubazione del Covid-19 fa sì che gli ingressi in terapia intensiva seguano di giorni o settimane il momento del contagio. Per questo motivo è importante monitorare i dati sulle terapie intensive e sui contagi. Conte annuncerà dunque il nuovo Dpcm sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Ci saranno novità a partire dal 4 maggio: non sarà più un totale lockdown. Dovrebbero riaprire i servizi d’asporto di ristoranti e bar e potrebbero ripartire le attività motorie individuali. Alle 20.20 il Premier illustrerà le nuove misure da prendere nella seconda fase dell’emergenza Coronavirus.