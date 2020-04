Coronavirus, scatta l’allarme per la fase 2: “Amplificherà stress e ansie”

L’Italia si prepara ad accogliere la fase 2, ovvero quella di convivenza con il Coronavirus, ma nel frattempo scatta l’allarme: ecco le parole

Il Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio l’Italia. Il nostro paese, dopo la Cina, è stato il primo ad essere colpito fortemente dal temibile morbo. Ad oggi, l’Italia è il paese più colpito dal virus, dopo gli Stati Uniti. Le regioni più colpite sono la Lombardia, in cima alla lista per numero di contagi e soprattutto di morti, insieme all’Emilia Romagna, il Piemonte e il Veneto. Nessuna regione, però, è esente dal contagio. Tutte sono state colpite allo stesso modo e il governo ha dovuto dichiarare l’intero paese come zona rossa. Lo Stivale, però, pian piano si sta rialzando e alcuni regioni da qualche giorno segnano addirittura zero nuovi contagi. Si avvicina dunque la fase 2, ovvero quella di convivenza con il virus. Il presidente Conte, però, è stato chiaro: “Non sarà un liberi tutti“. In alcune regioni infatti, come in Lombardia, il numero dei contagi è ancora molto elevato e bisogna tenere sempre alta la guardia. Dopo il 4 maggio, dunque, solo alcune regioni potranno entrare definitivamente nella tanto agognata fase 2.

Coronavirus, scatta l’allarme per la fase 2

Cosa succederà nella fase 2? Alcune attività saranno riaperte e gli spostamenti saranno meno limitati. Per tutti, però, sarà obbligatorio indossare mascherine e guanti. Per questo motivo il paese si sta attrezzando per metterle a disposizione di tutti gli italiani. Come anticipato da Giuseppe Conte nella scorsa conferenza stampa, sarà una fase in cui i cittadini dovranno convivere con il virus e anticiperà la fase 3, in cui il virus – si spera – sarà definitivamente debellato. Come già detto, però, non tutte le regioni entreranno nella tanta agognata fase 2. In alcune regioni, come Lombardia o Piemonte, i contagi sono ancora molto alti. Nel frattempo, in attesa della nuova fase, lo psichiatra Piero Sangiorgio lancia l’allarme: “La fase 2 amplificherà stress e ansie“. Il virus, infatti, ha giocato anche sulla mente e sul fisico degli italiani, causando spesso stress e malumore. Lo psichiatra, infatti, ha spiegato: “L’emergenza coronavirus è stata impostata sull’idea di una guerra. Un nemico da combattere, per questo da un lato si è perso il senso di umanità e dall’altro è subentrata una condizione di passività. Negli italiani è subentrato un vissuto paranoico. Guardiamo all’esempio dei runner, visti come un nemico pericoloso. Il tutto amplificato nelle persone ansiose che, soprattutto alla fine della pandemia, saranno quelle più colpite”.

Alla fine della pandemia dunque, secondo le parole di Sangiorgio, alcune persone, in particolare quelle ansiose, faranno i conti con gli effetti della quarantena e dell’emergenza Coronavirus.