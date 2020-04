Domenica In, Jerry Calà: “Voglio cantarti la tua canzone preferita”, dedica in diretta per la Venier

Jerry Calà si è collegato in diretta con Mara Venier durante Domenica In: il cantante ha fatto una dedica inaspettata alla conduttrice.

Oggi domenica 26 aprile 2020 è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Mara Venier intrattiene gli italiani la domenica pomeriggio e sono davvero in tanti a ringraziarla per quanto sta facendo. Durante ogni puntata si collega via Skype con tantissimi personaggi noti in Italia: attori, cantanti e presentatori regalano sketch simpatici e piacevoli. Durante il collegamento con lo chef Massari e sua figlia che hanno preparato un meraviglioso tiramisù in diretta, è intervenuto anche Jerry Calà. Attore, regista e cantante, Calà è anche l’ex marito della conduttrice: insieme hanno regalato un siparietto davvero simpatico. Ecco cosa è successo in diretta.

Domenica In, Jerry Calà: “Voglio cantarti la tua canzone preferita”, dedica in diretta la Venier

Jerry Calà si è collegato via Skype con Mara Venier durante il consueto Domenica In. Oggi 26 aprile il cantante ed attore ha regalato alla sua ex moglie una canzone: il siparietto in diretta è stato davvero esilarante. Jerry ha cantato con la sua chitarra ‘Gente come noi’, il famoso brano di Ivana Spagna, per ricordare a tutti che tra i due ex coniugi è rimasto un gran bene. “Volevo cantarti la tua canzone preferita” le ha detto prima di intonare il ritornello della canzone. “Gente come noi che non sta più insieme ma che come noi ancora si vuol bene, amori unici ma tanto fragili, storie vere che fanno male a tutti quelli che credono all’amore” ha cantato Calà in diretta. Zia Mara ha concluso il collegamento con i ringraziamenti a suo ex marito ed un applauso.

Il cantante e la conduttrice si sono sposati nel 1984: dopo tre anni è arrivata la separazione. Nonostante tutto tra i due è rimasto un bel rapporto, la dimostrazione è arrivata anche oggi in diretta su Rai Uno.