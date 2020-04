Barbara D’Urso pazza di gioia in vista della Fase 2: “Finalmente potrò andarlo a trovare”, ecco le parole della conduttrice in diretta a Pomeriggio 5.

Anche oggi, 27 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Il programma condotto da Barbara D’urso è uno dei pochi a non essere stato interrotto in questo periodo di emergenza Coronavirus. Al contrario è stato ed è tuttora molto utile, perché informa e intrattiene il pubblico quotidianamente, in un momento davvero difficile per tutta Italia, e non solo. Anche questo pomeriggio Barbara D’urso è entrata nelle case degli italiani, dedicando gran parte della puntata all’emergenza Coronavirus e in particolare alla Fase 2, che partirà dal prossimo 4 maggio. Ieri il Presidente Conte ha fatto una conferenza stampa a reti unificate per spiegare i dettagli di questa prima riapertura, che non riguarderà ancora tutti. Durante uno dei suoi collegamenti su questo argomento, la conduttrice si è lasciata andare alla gioia per una sua situazione personale: “Finalmente potrò andarlo a trovare”, ecco a cosa si riferisce.

Barbara D’Urso è andata in onda anche oggi, come tutti i giorni, con Pomeriggio 5. La conduttrice sta tenendo compagnia e soprattutto sta informando il pubblico in queste settimane di emergenza Coronavirus, e lo ha fatto anche oggi, con numerosi collegamenti in diretta e tanti ospiti. La prima parte della trasmissione è stata dedicata, come sempre, all’informazione sulla situazione attuale, in particolare alla conferenza stampa del Premier Conte sulla Fase 2. La conduttrice ha voluto fare chiarezza su alcuni punti che la gente non ha capito bene, e si è fatta aiutare dal sindaco di Bari Antonio Decaro, che è anche Presidente dell’ANCI. Durante il collegamento con Decaro, Barbara gli ha rivolto delle domande per chiarire alcuni punti del decreto, a cominciare da quello sul ricongiungimento con i congiunti. Il sindaco ha spiegato che è possibile far visita ai propri parenti e che tra questi sono compresi anche i fidanzati, come specificato da Palazzo Chigi proprio nel pomeriggio. Al termine di questo momento, Barbara D’urso si è lasciata andare alla gioia: “Io posso finalmente andare a trovare mio figlio, che non vedo da due mesi”, ha detto la conduttrice, “Anche se abita vicino a me, siamo stati super rispettosi”, ha aggiunto.

La D’Urso si è illuminata al pensiero di poter rivedere suo figlio, e come lei sicuramente molti altri italiani non vedono l’ora che arrivi il 4 maggio per potersi incontrare nuovamente con i propri cari.