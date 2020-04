Fase Due Coronavirus, Brusaferro avverte: ‘Se i contagi risalgono, pronti ad un nuovo stop’

In prossimità della Fase Due dell’emergenza Coronavirus, Brusaferro ha avvertito che qualora ci fosse la risalita dei contagi, ci saranno nuovi stop.

Seppure in prossimità della Fase Due di questa emergenza Coronavirus, è opportuno sapere che non dobbiamo affatto prendere la situazione sottogamba. Certamente, il nuovo programma del Governo che verrà applicato dal 4 Maggio ci permette un piccolo e graduale approccio alla normalità. Ma, come dichiarato dal Premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di Domenica 26 Aprile, è necessario sapere che, qualora non venissero rispettate tutte le norme di sicurezza, si potrebbe incappare in una nuova ondata di contagi. Insomma, un avvertimento per nulla di poco conto. Che, tra l’altro, ha voluto fare anche Silvio Brusaferro. Nel corso della sua intervista per La Repubblica, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha voluto fortemente ribadire quanto questo pericolo possa essere reale. Vediamo nel minimo dettaglio tutte le sue dichiarazioni.

Busaferro sulla Fase Due dell’emergenza Coronavirus: ‘Pronti a nuovi stop’

Lo aveva detto precedentemente e, nel corso della conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi di Domenica 26 Aprile, Giuseppe Conte lo ha ribadito: ‘Non è un liberi tutti’. Seppure con il nuovo programma per la Fase Due dell’emergenza Coronavirus ci sarà un piccolo ritorno alla normalità, è necessario stare attenti. In attesa di vaccino, infatti, inizia una vera e propria convivenza con il virus. Ed è per questo motivo che, come specificato anche dal premier stesso in diretta televisiva, è necessario ed indispensabile rispettare tutte le norme di sicurezza e di prevenzione per limitare il contagio da Covid-19. Perché altrimenti, come detto più volte, la linea di contagi può risalire da un momento all’altro. E i danni, questa volta, saranno ancora di più irreversibili. Un avvertimento, quindi, che ha fatto Conte qualche ora fa, ma che ha voluto fare anche Silvio Brusaferro. In occasione della sua intervista per La Repubblica, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha sottolineato che, qualora ci fosse una risalita dei contagi in Italia, tutti sono pronti ad imporre nuovi stop. Ma non solo.

Qualora ci fosse una risalita di contagi, Brusaferro ha dichiarato di essere tutti pronti a nuovi stop. Ma non solo. Perché, in merito alla seconda ondata a settembre, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità è stato molto chiaro. ‘In termini teorici potremmo averla anche tra un mese, se prendiamo sotto gamba le misure’, dice.