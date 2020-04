Emma Marrone in versione sportiva: che verticale in terrazza!

Emma Marrone si cimenta con una verticale in terrazza e il suo look a mood sportivo fa letteralmente impazzire i fan.

La cantante salentina, Emma Marrone, è chiusa in casa come tutti noi. Il lockdown deciso dal Presidente Conte continua e tutti cercano di intrattenersi e di gestire al meglio il tempo nella propria abitazione. Così la cantante di Stupida Allegria in questi giorni sta cantando, scrivendo, ma anche tenendosi in forma come dimostrano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

Emma Marrone: la verticale sul terrazzo

Emma Marrone ha da poco pubblicato infatti una foto che la ritrae intenta a fare una verticale in terrazzo. Il sole splende e la Marrone in look sportivo, ma casalingo allo stesso tempo, si cimenta con questa prova fisica. Il risultato è ottimo e i fan non hanno potuto fare a meno di apprezzarne la bellezza. Accanto alla foto una didascalia semplice, ma molto esplicativa: “Oggi così. Ginnaste vite parallele. Basta crederci. Libera nei pensieri”. Una frase breve, ma che soprattutto nella sua chiusa fa ben capire il fatto che siamo liberi di pensare visto che non possiamo ancora muoverci di casa. Dalla foto vediamo poi altri dettagli interessanti, come il fisico asciutto e muscoloso della cantante che si sta evidentemente tenendo in forma. La cantante in questi giorni inoltre non ha mai smesso di mandare messaggi positivi ai suoi fan come la foto postata con la scritta “#alimentiamosperanze. Resistere e intrattenere è ciò che i personaggi famosi stanno cercando di fare, motivando i proprio followers a “tenere duro” nonostante il periodo difficile in cui siamo. Emma inoltre racconta anche spaccati di vita quotidiana, come il suo andare da un alimentari di fiducia che avrebbe voluto abbracciare, ma che chiaramente non ha fatto.

Insomma, la cantante è una donna come tutti noi che sta vivendo questa quarantena con fatica e coraggio rimanendo a casa e istigando i suoi fan a fare lo stesso. Magari chissà possiamo metterci in forma anche noi e sfidarla in una gara di verticali in sicurezza!