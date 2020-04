Barbara D’Urso, rivelazione a sorpresa sul passato: “Che orrore”; la conduttrice lo ha svelato attraverso l’ultimo post pubblicato su Instagram.

Tra le conduttrici della nostra tv, lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Barbara D’Urso, che, nonostante l’emergenza Coronavirus, è in onda tutti i giorni con Pomeriggio Cinque e la domenica sera con Live Non è la D’Urso. Ma non è solo attraverso il piccolo schermo che la conduttrice si tiene in contatto con il suo amato pubblico. Barbara, infatti, è molto attiva anche sui social. In particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio lì che la conduttrice condivide con i fan foto e video delle sue giornate, dai back stage delle sue trasmissioni ai momenti di vita quotidiana in casa. E non mancano le foto ricordo del passato. Come quella apparsa qualche ora fa sul suo profilo: uno scatto che non è passato inosservato, e non solo per la bellezza della conduttrice. Nella didascalia con cui accompagna il post, infatti, Barbara si lascia andare ad una confessione inedita sul suo passato, rivelando qualcosa che probabilmente in molti non sapranno Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Barbara D’Urso, rivelazione a sorpresa sul passato: “Per qualche mese ho fumato…Che orrore”

Non è la prima volta che Barbara D’Urso condivide con i suoi numerosi fan di Instagram uno scatto del suo passato. Ma, quello pubblicato poco fa dalla conduttrice, è un post che non è passato affatto inosservato! La regina di Pomeriggio Cinque ha aperto il cassetto dei ricordi, ritrovando uno foto vecchia, risalente a ‘qualche anno dopo il ginnasio’, ironizza la D’Urso, facendo riferimento a un altro scatto postato poco prima e raffigurante proprio la conduttrice ai tempi del liceo. Ma l’ultima foto colpisce tutti per un dettaglio ben preciso: Barbara ha in mano una sigaretta e, nella didascalia del post, si lascia andare ad una confessione a sorpresa sul suo passato. Diamo un’occhiata:

Ebbene si, la conduttrice rivela che in passato, per qualche mese, ha fumato. Ma, a quanto pare, non ha un bel ricordo di questa ‘esperienza’: “Che orrore“, scrive Barbarella. Una confessione che nessuno si aspettava e, senza dubbio, un ottimo messaggio per i followers fumatori: per smettere non è mai troppo tardi. E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ della conduttrice? Non ve ne pentirete!