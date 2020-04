Dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus, tanti programmi tv amati dagli italiani stanno per ripartire nella Fase 2 che partirà il 4 maggio: ecco quali.

Il 4 maggio 2020 partirà la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia. Dopo lo stop di molti programmi televisivi, la tv potrebbe ritornare al suo palinsesto classico. A partire da lunedì prossimo ritorneranno tanti programmi amati dagli italiani: rivedremo nel piccolo schermo Federica Panicucci, Caterina Balivo, Flavio Insinna e tanti altri personaggi televisivi famosi! Senza pubblico, senza ospiti ma con tanti argomenti di intrattenimento: ecco il palinsesto televisivo della Fase 2!

Coronavirus, Fase 2: da ‘Vieni da Me’ a ‘Uomini e Donne’, ecco i programmi tv che ripartiranno il 4 maggio

A partire dal 4 maggio 2020, giorno in cui l’Italia aprirà le porte alla Fase 2 dell’Emergenza Coronavirus, torneranno in tv tanti programmi precedentemente sospesi proprio per via del Covid-19. Rivedremo in tv le trasmissioni d’intrattenimento ed i game show tanto amati dagli italiani.

Federica Panicucci tornerà alla guida del suo ‘Mattino Cinque‘, programma che propone ai telespettatori la sua collaudata formula fatta di informazione e di rubriche. La conduttrice dai lunghi capelli biondi ha dato anche appuntamento ai suoi fan e telespettatori tramite Instagram. Ecco il post pubblicato:

Dal 4 maggio torna anche l’Eredità di Flavio Insinna: il game show del pomeriggio condotto dal conduttore romano andrà in onda con nuove puntate. Altro programma super atteso è ‘Vieni da Me’ di Caterina Balivo. La splendida conduttrice napoletana torna su Rai Uno a partire dalle 14: per rispettare tutte le misure necessarie non sarà presente pubblico in studio. Torna il tanto amato Uomini e Donne nella versione classica: Maria così abbandona il nuovo format che si è svolto in queste due settimane nella ‘casetta’ con protagoniste solo Gemma e Giovanna. Le due troniste potranno così incontrare dal vivo i corteggiatori con il dovuto distanziamento precauzionale e senza la presenza del pubblico in studio. Secondo alcune indiscrezioni, La Prova del Cuoco invece ripartirà non prima dell’11 giugno.