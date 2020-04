Temptation Island, nuova edizione: l’annuncio è arrivato poco fa, attraverso i social della trasmissione.

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto ogni ambito del nostro Paese e, inevitabilmente, ha modificato anche le programmazioni dei nostri canali tv. Molte trasmissioni sono state momentaneamente sospese, fino a data da destinarsi. Alcune però stanno gradatamente tornando in onda, con tutte le precauzioni necessarie. Tra queste, anche Uomini e Donne, che dopo alcune puntate con il nuovo format, tornerà in onda nella modalità classica a partire dal 4 maggio. Ma è proprio di un’altra trasmissione targata Maria De Filippi che vogliamo parlarvi, ovvero dell’amatissimo reality dei sentimenti estivo. Esatto, Temptation Island! In tanti si chiedono le il programma tornerà e se, in estate, riusciremo a vedere la nuova edizione. Ebbene, poco fa, tramite social, è arrivato un annuncio che farà molto piacere ai fan della trasmissione. Scopriamo di cosa si tratta.

Temptation Island, nuova edizione: l’annuncio di Raffaella Mennoia fa felici i fan

Temptation Island andrà in onda questa estate? Ebbene, pare proprio di si! A dare l’annuncio è stata Raffaella Mennoia, uno dei volti principali della redazione di Temptation Island e gli altri programmi della De Filippi. Al termine della puntata di oggi di Uomini e Donne, la Mennoia ha annunciato che la redazione di Temptation è attiva e, quindi, pronta per i casting per la prossima edizione. Nuovi tentatori e tentatrici, quindi, e nuove coppie pronte a mettersi in gioco sull’isola più famosa della tv. Non è stata ancora resa nota la possibile data di inizio delle riprese o della messa in onda, ma, per il momento, i fan si accontentano di sapere che i lavori sono in corso. Ecco uno screen del post pubblicato sulla pagina ufficiale del reality:

Insomma, la situazione in Italia è ancora delicata, ma la redazione è pronta per ripartire con una nuova edizione del reality dei sentimenti. Quali saranno le nuove coppie pronte ad affrontare il temuto ‘viaggio nei sentimenti’? Non ci resta che attendere qualche mese per scoprirlo!