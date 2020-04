I soldi contanti possono trasmettere il Coronavirus? Dopo il caso dei condizionatori, sorge un altro dubbio: ecco le parole dell’esperto.

Sono davvero tantissimi i dubbi che, da quando è scoppiata l’epidemia del Coronavirus, sono sorti. A partire, quindi, dalla possibile trasmissione tramite le zanzare. Fino all’ipotesi di una presunta trasmissione tramite l’aria condizionata. Siamo in prossimità dell’estate e, si sa, questi sono proprio i ‘must’ della bella stagione. Tuttavia, appurato che né gli insetti tipici di questo periodo e né l’aria climatizzata possono assolutamente trasmettere il Covid-19, sorge un altro dubbio: i soldi contanti possono trasmettere il virus cinese? Sappiamo che questi hanno un contatto diretto con le nostri mani. Ma se infetti, cosa ci accade? Ecco, c’è il rischio che veniamo anche noi infettati? A quanto pare no! Anzi. A rivelare ogni cosa è Fabio Panetta. Ecco cosa ha dichiarato il presidente dell’Ivass in un suo recente intervento sul quotidiano La Stampa. Ma vediamo tutto nel minimo dettaglio.

I soldi contanti possono trasmettere il Coronavirus? L’esperto fa chiarezza

Vi siete mai chiesti se i soldi contanti possano trasmettere il Coronavirus? Ecco, vi possiamo dare finalmente una risposta. Stando a quanto riferito da Fabio Panetta, nel corso di una suo intervento sul quotidiano La Stampa, sembrerebbe che non ci sia alcun pericolo che questo possa accadere. Oltre, quindi, alla smentita di una probabile diffusione del Covid-19 tramite zanzare e condizionatori, si aggiunge anche che i soldi contanti non possono assolutamente trasmettere il virus cinese. ‘Il contante non sembra porre rischi di trasmissione del virus significativi rispetto ad altri tipi di materiali con cui si è normalmente in contatto’, dice il presidente dell’Ivass. Chiarendo, quindi, qualsiasi tipo di dubbio. Ma non è affatto finita qui. Vediamo nel minimo dettaglio tutte le altre dichiarazioni sulla vicenda.

Dopo aver specificato, quindi, che non sembrerebbe esserci alcun pericolo che i soldi contanti possano trasmettere il Coronavirus, Fabio Panetta ha tentato anche di spiegare il motivo. Il presidente dell’Ivass, infatti, ha sottolineato che alcuni test fatti in laboratori hanno testimoniato che il Covid-19 ha la capacità di resistere molto di più sulle superfici di acciaio, anziché sul materiale dei soldi in contanti. ‘Altre analisi mostrano che è molto più difficile che un virus si trasmetta da superfici porose come le banconote di cotone, piuttosto che da superfici lisce come la plastica’, continua a dire il buon Panetta. Specificando, quindi, di che materiale sono fatte queste banconote. Insomma, qualora aveste avuto qualche dubbio, tranquillizzatevi. Sembrerebbe che i soldi contanti non possono assolutamente contagiarvi.