Coronavirus Fase Due, Giuseppe Conte a Lodi: ‘Sono il primo che vorrei allentare tutte le misure’

Il premier Giuseppe Conte ha parlato della Fase Due dell’emergenza Coronavirus ed ha svelato che sarebbe il primo a voler allentare le misure.

È ritornato a parlare della Fase Due del contenimento Coronavirus, Giuseppe Conte. A pochi giorni dalla spiegazione dettagliata di ciò che accadrà dal 4 Maggio in poi, il Capo del Governo non ha potuto fare a meno di ritornare sull’argomento. Ed, in particolare, in diretta da Lodi, nel rispondere alla domanda di un giornalista che, in collegamento, gli chiedeva del programma selezionato, il Presidente del Consiglio ha spiegato tutto nel minimo dettaglio. Non soltanto, infatti, in quest’occasione, il premier Conte ha specificato di aver attuato un piano dettato da tantissimo coraggio, ma di essere anche dispiaciuto se, a causa di tutte le norme imposte, i cittadini siano rimasti delusi. Ovviamente, però, l’obiettivo di tutto il Governo è quello di tutelare la salute. Ma non solo. Vediamo nel minimo dettaglio tutte le sue dichiarazioni.

Giuseppe Conte sulla Fase Due del Coronavirus: ‘Affrontiamo con prudenza’

Come specificato in un nostro recente articolo, nel corso della conferenza stampa di Domenica 26 Aprile, Giuseppe Conte ha ampiamente spiegato il programma per la Fase Due del contenimento del Coronavirus. Dal 4 Maggio, infatti, le attività di manifattura, di costruzioni, di vendita all’ingrosso avranno la possibilità di riaprire. Mentre, dal 18 Maggio, si passerà alla riapertura di vendita al dettaglio. Discorso a parte, invece, per i barbieri, parrucchieri ed estetiste. Che, come raccontato precedentemente, potranno alzare nuovamente le saracinesche dal 1 Giugno. Insomma, un programma abbastanza stratificato, c’è da ammetterlo. Che, come specificato dal Presidente del Consiglio, nel corso del suo intervento odierno in diretta da Lodi, è stato studiato nei minimi dettaglio. E, soprattutto, dettato da decisioni prese con gran coraggio. ‘Non possiamo permetterci di procedere con avventatezza’, si legge su Fanpage. Ma non solo. Perché, com’è giusto che sia, il premier Conte ha svelato molto di più di questo programma.

Sul programma attuato dal Governo, le parole di Giuseppe Conte sono molto chiare. Nel corso del suo intervento in diretta da Lodi, il Presidente del Consiglio ha chiaramente detto di voler affrontare questa Fase Due del contenimento da Coronavirus in modo molto prudente. ‘Per qualcuno non sono sufficienti i passi avanti’, dice il premier. Sottolineando di quanto sia il primo a voler allentare ancora di più queste misure restrittive, ma che, dato il rischio già calcolato, è affatto possibile. Pertanto, è stato necessario procedere in questo modo. ‘Mi dispiace se i cittadini sono rimasti delusi, ma l’obiettivo resta quello di tutelare la salute’, continua a dire.