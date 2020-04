Coronavirus, nel corso della sua conferenza stampa, Giuseppe Conte ha svelato la data di apertura di barbieri. parrucchieri ed estetiste.

Sono davvero tantissime le informazioni che Giuseppe Conte, nel corso della sua recente conferenza stampa, ha dato a tutto il popolo italiano. Come ben sapete, da lunedì 4 Maggio si darà inizio alla cosiddetta Fase Due. E, come raccontato in diversi nostri articoli, tutti noi avremo la possibilità di ritornare ad un piccolo approccio alla normalità. Senza mai abbassare la guardia e permettere al virus di poter sconvolgere nuovamente le nostre vite, quindi, diverse persone avranno l’opportunità di poter ritornare a lavorare. Come svelato dal premier nel corso della conferenza stampa, dal 4 al 18 Maggio, infatti, saranno aperte diverse attività. Anche i parrucchieri, barbieri ed estetiste, quindi? Nient’affatto! Anzi, purtroppo, queste fanno parte di quelle attività che apriranno alla fine di questo lockdown. Ma esattamente quando? Ecco la data svelata dal capo del governo in diretta.

Coronavirus, la data ufficiale di apertura di parrucchieri, estetiste e barbieri

Se dal 4 Maggio in poi saranno riaperte tutte le attività dedite alla manifatture, alla costruzione e alle vendite all’ingresso per questi due generi, c’è chi deve aspettare il 18 Maggio per poter iniziare a lavorare nuovamente dopo questa emergenza Coronavirus. In questa data e, quindi, ‘seconda ondata’ di riapertura, come raccontato dal premier Giuseppe Conte nel corso della sua conferenza stampa di qualche ora fa, sarà concessa la possibilità di riapertura a musei, mostre, biblioteche e tutte le attività dedite alla vendita al dettaglio. Ecco, quando, però, sarà concesso ai bar, servizi di ristorazione ed, infine, parrucchieri, barbieri ed estetiste di poter ritornare a lavorare? Fino a qualche ora fa, venivano fatte congetture, ipotesi. Adesso, invece, abbiamo la data. E a rivelarla, come dicevamo precedentemente, è stato il capo del Governo stesso. Che, nel corso della sua conferenza a Palazzo Chigi, ha ampiamente e dettagliatamente spiegato il programma per la Fase Due per l’allentamento del lockdown. Ecco cosa dice al riguardo alla riapertura delle attività dedite alla cura della persona.

Da come dichiarato in diretta televisiva da Giuseppe Conte nel corso della sua odierna conferenza stampa, i barbieri, parrucchieri ed estetiste devono attendere ancora un altro po’ di tempo per la loro riapertura. Tra circa più di un mese ed, esattamente, il 1 Giugno, tutte queste attività dedite alla cura della persona potranno aprire nuovamente alla loro clientela. Insieme ad esse, inoltre, sarà predisposta l’apertura di bar e di tutti i servizi di ristorazione. Che, tra l’altro, dal 4 Maggio hanno il ‘via libero’ per l’attività da asporto.