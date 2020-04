Coronavirus, Walter Ricciardi annuncia: ‘A giugno il virus potrebbe attenuarsi’

Coronavirus, in una recente intervista per La Stampa, Walter Ricciardi ha annunciato che a giugno il virus potrebbe attenuarsi: ecco perché.

Seppure tra pochi giorni partirà la cosiddetta Fase Due, sappiamo che, in attesa di vaccino, saremo costretti a convivere con il Coronavirus. Lo abbiamo detto in un nostro recente articolo. E lo ha specificato anche Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi Domenica 26 Aprile. Tuttavia, stando a quanto traspare dalle parole di Walter Ricciardi, sembrerebbe che ci siano buone speranze per l’estate. In una recente intervista per La Stampa, il consulente del Ministro della Salute ha citato uno studio americano secondo cui si potrebbe pensare ed ipotizzare che nel mese di Giugno il virus potrebbe attenuarsi. Ovviamente, tiene a specificare Ricciardi che questo non significa affatto che con l’avvento dell’estate possiamo abbassare la guardia. Nient’affatto! Soltanto che potremmo ‘conviverci meglio’. Ma vediamo nel minimo dettaglio tutte le sue dichiarazioni.

Coronavirus, le parole di Walter Ricciardi: cosa potrebbe accadere a Giugno

Senza alcun dubbio, le parole di Walter Ricciardi fanno ben sperare. Nel corso della sua recente intervista per La Stampa, il consulente del Ministro della Salute ha chiamato in causa uno studio americano davvero interessante. Stando a quanto riferito, sembrerebbe che il virus soffra il caldo e, soprattutto, l’umido. ‘Uno studio presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido’, inizia a dire Ricciardi al quotidiano. Ma non solo. Perché il consulente del Ministro della Salute scende proprio nei dettagli. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che il Coronavirus sia capace di resistere sulla superficie con temperature pari ai 24 gradi e ad un tasso di umidità pari al 20%. Situazione, invece, nettamente differente se si raggiungono i 35 gradi ed un’umidità dell’80%. Proprio in queste circostanza, da quanto si apprende, sembrerebbe che il virus non possa resistere nemmeno un’ora. ‘Se poi si è al sole bastano 24° e lo stesso livello di umidità perché scompaia in due minuti’, continua a dire. Da qui, quindi, ne consegue la sua affermazione: ‘A Giugno, con il caldo umido, il virus potrebbe attenuarsi’.

Quindi, stando a quanto traspare dalle parole di Walter Ricciardi nel corso della sua intervista a La Stampa, sembrerebbe che il Coronavirus potrebbe attenuarsi a Giugno. Tra poco più di un mese, quindi. Ovviamente, sia chiaro, non è assolutamente una cosa certa. Il consulente del Ministro della Salute, infatti, fa riferimento ad uno studio americano. Pertanto, qualora quest’ipotesi risultasse essere reale, è importante non abbassare mai la guardia. ‘Il virus circolerà lo stesso, potremmo conviverci meglio’, conclude.