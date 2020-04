Serena Enardu ha raccontato ai suoi followers di uno spiacevole inconveniente di cui è stata protagonista: ecco cosa le è successo.

È sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Serena Enardu. Su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne decanta di un seguito davvero clamoroso. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, si lascia andare a delle chiacchierate ‘virtuali’ con i suoi followers. Lo ha sempre fatto, è il caso di dirlo. E lo sta continuando a fare anche in questo periodo. Quando, a causa dell’emergenza Coronavirus e della quarantena impostaci, la giovane fidanzata di Pago non perde occasione di poter raccontare ai suoi fan tutto quanto le è accade. Proprio per questo motivo, pochissime ore fa, Serena ha voluto raccontare di uno spiacevole e brutto inconveniente di cui è stata protagonista. ‘Ho sentito un bruciore fortissimo’, ha detto la bella Enardu nel mentre raccontavo il ‘misfatto’. Ovviamente, non è successo affatto nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, cerchiamo di capire meglio che cosa le è accaduto nel minimo dettaglio.

Serena Enardu, spiacevole inconveniente: ‘Mi sono spaccata l’occhio’

Serena Enardu non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi followers lo spiacevole inconveniente di cui è stata protagonista questa mattina. Nel primo pomeriggio, come è suo solito fare, l’ex tronista di Uomini e Donne si è collegata su Instagram ed ha chiacchierato un po’ con i suoi followers. È proprio in quest’occasione che ha raccontato di un piccolo ‘incidente’ accadutole. Dopo aver ampiamente festeggiato il compleanno di suo figlio Tommaso, la compagna di Pago ha raccontato di aver messo le sue lenti a contatto nell’acqua micellare, anziché la salina apposita. ‘Ho bevuto un pochino’, si giustifica. Tuttavia, le conseguenze sono state davvero poco piacevoli quando, questa mattina, ha tentato di metterle. ‘Mi sono spaccata l’occhio. Ho sentito un bruciore fortissimo e l’occhio ha iniziato a lacrimare’, dice la Enardu. ‘Nulla di grave’, tiene a specificare l’ex tronista. Prima di dire che, com’è giusto che sia, è stata costretta a recarsi in farmacia per comprare un collirio adatto. Dato che, poco prima, aveva utilizzato un collirio a base di acido ialuronico.

‘Oltre il danno anche la beffa’, potremmo dire. Dopo aver risolto questa questione, a Serena Enardu è scoppiato un fortissimo mal di testa. Che si è calmato, come raccontato dalla diretta interessata, soltanto con l’apposita medicina.