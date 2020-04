Mentre registrava la diretta di ‘Fatto in casa’, Benedetta Rossi e suo marito hanno avuto uno spiacevole imprevisto: ecco cosa è successo.

Benedetta Rossi è una popolare food blogger, creatrice della pagina ‘Fatto in casa‘. Impossibile resistere ai suoi piatti deliziosi che prepara insieme ai suoi migliaia di follower ed iscritti: anche la passione e la semplicità della cuoca le hanno permesso di avere un enorme successo sul web. Le sue ricette sono sempre incentrate sulla tradizione: oggi mentre registrava una nuova diretta per i suoi follower qualcosa è andato storto. Non ha perso tempo la Rossi ed ha subito pubblicato un post su Instagram soprattutto per spiegare cosa fosse realmente accaduto: curiosi? Ecco cosa è successo in diretta.

Benedetta Rossi e suo marito, spiacevole episodio: è successo proprio in diretta

Mentre registrava la sua solita diretta di ‘Fatto in casa’, Benedetta Rossi e suo marito hanno purtroppo avuto un piccolo imprevisto. E’ saltata la connessione a causa di un terribile temporale: la famosa food blogger si è dispiaciuta non poco per l’interruzione improvvisa del suo video. Pochi minuti fa ha pubblicato un post su Instagram per spiegare l’accaduto ai migliaia di fan che la seguono quotidianamente e che aspettano con ansia le nuove ricette.

“Ecco le facce di due ai quali è saltata la diretta proprio sul più bello a causa del temporale, mentre c’erano 10.000 persone a guardare. …anche questo è il bello di vivere in campagna” scrive Benedetta Rossi mostrando a tutti le sue meravigliose trecce fatte in casa.

Per fortuna i suoi fan hanno saputo confortarla con commenti davvero dolci. “Tranquilla noi ti seguiamo ovunque, anche quando salta la diretta siamo con te”, “Andiamo sulla fiducia!! Non vi preoccupate, sicuramente saranno buonissime”, “Ma siete bravissimi comunque e seguirvi è un piacere” sono alcuni dei complimenti ricevuti sotto il post.

Purtroppo chi lavora sul web sa che spesso ci si ritrova ad avere a che fare con gli hater: è successo anche a Benedetta poche settimane fa. Dopo esser stata insultata, ha ricevuto inaspettatamente le scuse dallo stesso scortese. La food blogger ci ha tenuto a condividere con i suoi fan l’accaduto, sottolineando che ‘Ci vuole più coraggio a scusarsi che ad insultare’. Ha dato una prova di grande maturità la Rossi che ha fatto sapere di aver accettato le scuse e di aver perdonato il suo ‘hater’.