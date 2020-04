Esame di maturità 2020, pochissime ore fa è arrivata la conferma del ministro Azzolina: quando inizierà e la modalità in questo periodo di quarantena.

L’arrivo del Coronavirus nel nostro Paese, lo sappiamo, ha completamente stravolto e sconvolto le nostre vite. Non soltanto da più di due mesi le nostre abitudini e tutto quello che facciamo quotidianamente è stato cambiato, ma sono state prese delle importanti e drastiche decisioni. Quali, come raccontato in un nostro recente articolo, la chiusura definitiva delle scuole. Dopo un iniziale sospensione delle lezioni e l’inaugurazione della didattica a distanza, qualche giorno fa, il premier Giuseppe Conte ha ufficializzato la riapertura di tutti gli istituti scolastici del nostro Paese direttamente a settembre. Ecco, ma cosa succederà all’esame di maturità 2020? In questi ultime settimane se n’è parlato davvero parecchio. Ma, soltanto qualche ora fa, abbiamo avuto la conferma della modalità e, soprattutto, della data di inizio.

Esame di Maturità 2020, quando inizierà e la modalità: le parole della Azzolina

Sarà un esame di maturità davvero insolito questo del 2020, c’è da dirlo. A causa dell’emergenza Coronavirus, come dicevamo precedentemente, le scuole sono state completamente rivoluzionate. Non soltanto, infatti, queste verranno riaperte direttamente a settembre, ma anche l’esame di stato non sarà quello classico. Si sa ormai da diverso tempo che la prova scritta non potrà essere affatto effettuata, ma cosa accadrà, invece, alla prova orale. In questi giorni, come raccontato in diversi nostri articoli, si è valutata l’ipotesi di poter far sostenere questa prova a tutti i milioni di studenti in diretta dalle proprie abitazioni, quindi continuando la modalità della didattica a distanza. Oppure in presenza. Ecco. Finalmente è arrivata la conferma. E a darla è stata proprio Lucia Azzolina. In una recente diretta social, il ministro ha, infatti, svelato la modalità d’esame e, soprattutto, quando inizieranno. Ecco tutti i dettagli.

Stando a quanto si apprende dalle parole di Lucia Azzolina nel corso di questa recente diretta social sul canale Skuola.net, sembrerebbe che l’esame di Stato 2020 si svolgerà in presenza ed, ovviamente, in totale sicurezza. Ma non è affatto finita qui. In quest’occasione, infatti, il ministro dell’Istruzione ha specificato quando l’esame di stato inizierà. Solitamente, lo sappiamo, la maturità è sempre iniziata verso fine Giugno e si è protratta per tutto Luglio. Ben poco è cambiato, sappiatelo. Da quanto si apprende dalla diretta social, infatti, sembrerebbe che milioni di studenti siano attesi nelle loro aule dal 17 Giugno in poi. Non sappiamo, ovviamente, per quanto tempo dureranno. Fatto sta che dalla seconda metà di giugno inizierà il tanto temuto esame di stato. In bocca al lupo!

