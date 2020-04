Coronavirus, durante la conferenza stampa, Giuseppe Conte ha parlato anche del problema della scuole e, soprattutto, dell’esame di maturità.

Nel corso della sua recente conferenza stampa, ammettiamolo, Giuseppe Conte ha fatto luce su tantissimi argomenti. In prossimità della Fase Due dell’emergenza Coronavirus, erano ancora tantissime le questioni che risultavano essere, fino a qualche ora fa, più che irrisolte. In primis, la riapertura della scuole e, soprattutto, l’esame di maturità. Infatti, se in una recente intervista per La Repubblica, il premier aveva già abbondantemente dichiarato che tutti gli istituti scolastici riapriranno direttamente a settembre, è proprio durante la conferenza stampa di domenica 26 Aprile che il Capo del Governo ha dato delle importanti novità riguardante l’esame di stato per tutti i ragazzi delle quinte classi di ciascun liceo italiano. Sappiamo che, da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus, è stata adottata una nuova ‘forma’ di fare lezione. Parliamo, infatti, della didattica a distanza. Che, come specificato dal premier in diretta, sta funzionando mediamente bene. Come si svolgere, però, l’esame? Ecco la sua risposta.

Coronavirus, le parole di Giuseppe Conte sull’esame di maturità in conferenza stampa

Come raccontato in un nostro recente articolo, Giuseppe Conte, dopo un’attenta ed accurata analisi, ha predisposto la chiusura definitiva di tutte le scuole fino a settembre. ‘Abbiamo riflettuto a lungo’, dice il premier nel corso della conferenza stampa, tenuta domenica 26 Aprile, per spiegare il programma della Fase Due per l’emergenza Coronavirus. ‘Avremo una nuova esplosione di contagi in una o due settimane’, continua a dire il capo del governo. Sottolineando di quanto, in questo momento, sia fondamentale evitare una conseguenza del genere. Ovviamente, sottolinea Conte, ciò non significa restare completamente ‘inerti’. Nient’affatto! Anzi, la ministra Azzolina, come sottolineato in diretta televisiva, sta lavorando per l’organizzazione necessaria per far ripartire le scuole a settembre nel miglior modo possibile. Ecco, assodato questo punto molto fondamentale per la nostra società, è necessario fare riferimento ad un altro elemento: l’esame di maturità. Arrivata la conferma della chiusura definitiva degli istituti scolastici, cosa accadrà per tutti quegli alunni che, a breve, dovranno tenere l’esame di stato? Ecco cosa ha rivelato Giuseppe Conte.

‘Tra le cose più immediate che dovranno essere decise dalla ministra Azzolina sono gli esami di stato, dice Giuseppe Conte ad un certo punto della conferenza stampa. ‘Abbiamo fatto una scelta e faremo di tutto per realizzarla. E cioè consentire l’esame di stato a tutti gli studenti interessati in conferenza personale, in presenza e in totale sicurezza’, conclude il premier. Insomma, è una questione di giorni. E, finalmente, verremo a sapere ogni delucidazione al riguardo.