Melissa Satta ha confessato di aver scoperto una sua vecchia passione in questo periodo di quarantena: il video imperdibile su Instagram.

È sempre stata molto attiva sul suo canale social ufficiale, Melissa Satta. Eppure, in questo ultimo periodo per l’emergenza Coronavirus, l’ex velina di Striscia la Notizia è super costante e presente con i suoi sostenitori. Come un vero e proprio appuntamento fisso, le bellissima moglie di Kevin Prince Boateng è solita intrattenere il suo amato ed affezionato pubblico di Instagram con delle dirette social in cui mostra il suo allenamento sportivo quotidiano. Insomma, un modo abbastanza ‘alternativo’ per far compagnia ai suoi sostenitori e, soprattutto, per impiegare il tempo durante queste giornate di quarantena che, si sa, sembrano essere davvero interminabili. Ma non solo. Perché proprio stando a casa, la giovanissima sarda ha avuto la possibilità di riscoprire anche una sua vecchia passione. A mostrarla è stata la diretta interessata. Che, pochissime ore fa, ha caricato sul suo profilo un video davvero imperdibile. Ecco di che cosa parliamo.

Melissa Satta, la vecchia passione riscoperta in quarantena: il video sui social

Le attività che possono essere compiute in quarantena, si sa, possono essere davvero molteplici. Non soltanto, infatti, possiamo dedicare più tempo alla nostra famiglia e alla cura della nostra casa, ma abbiamo anche di coltivare al meglio le nostre più grandi passioni. Da dare origine a delle vere e proprie maratone di serie televisive fino a cimentarsi in un piccolo allenamento sportivo, in queste settimane abbiamo potuto dare libero sfogo a quello che, magari, nella nostra vita frenetica non abbiamo mai potuto mettere in pratica. Ma non solo. Perché, parliamoci chiaro, avendo più tempo libero a nostra disposizione può capitare anche di riscoprire delle vecchie passioni. È il caso, ad esempio, di Melissa Satta. Pochissime ore fa, infatti, l’ex velina di Striscia la Notizia ha pubblicato un video davvero impedibile sui social. Nel quale, come dicevamo precedentemente, si vede la sarda mentre è intenta a suonare un pianoforte. Ebbene si. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

È proprio questa sua vecchia passione che Melissa Satta, in queste settimane di quarantena, ha riscoperto. Infatti, l’ex velina di Striscia la Notizia scrive a corredo di questo video: ‘Un pianoforte scordato che non usavo da tempo che ora ho riscoperto’. Sulle note di ‘All of Me’ di John Legend, la giovane sarda si è esibita in una performance davvero da urlo. Non è un caso, infatti, se in un batter baleno il video in questione ha ricevuto numerosi ‘likes’, ma soprattutto numerosi commenti di apprezzamento. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Melissa è stata davvero bravissima.