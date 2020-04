Coronavirus, il tweet di Roberto Burioni: “I pazienti guariti producono anticorpi contro il Covid”, ecco la notizi diffusa dal famoso medico e virologo sui social.

La fase 2 dell’emergenza Coronavirus si avvicina sempre di più. Dal prossimo 4 maggio, così come annunciato dal Premier Conte nella conferenza stampa a reti unificate del 26 aprile, comincerà la fase di convivenza col virus. Una serie di attività saranno di nuovo aperte e circa 4 milioni e mezzo di italiani torneranno al lavoro. Non è tutto, però, perché sarà possibile anche far visita ai propri congiunti e ritornare al proprio domicilio fuori Regione. Questo lieve allentamento delle misure restrittive porterà molto probabilmente un nuovo aumento della curva dei contagi, ha spiegato Conte, che ha sottolineato l’importanza di rimanere prudenti e di rispettare sempre le misure di sicurezza per cercare di limitare al massimo i nuovi contagi. Il 4 maggio è anche la data in cui dovrebbero partire in tutta Italia i test sierologici per fare maggiore chiarezza sul numero dei contagi e per capire come reagiscono gli organismi dei pazienti guariti.Proprio a questo proposito, poco fa il medico e virologo Roberto Burioni ha pubblicato un tweet con una notizia che fa ben sperare: “I pazienti guariti producono anticorpi contro il virus”, ha scritto. Scopriamo insieme i dettagli.

Coronavirus, il tweet di Roberto Burioni: “I pazienti guariti producono anticorpi contro il virus”, ecco le sue parole

Il medico e virologo Roberto Burioni si sta occupando in prima linea della ricerca sul Coronavirus e ogni settimana è ospite a ‘Che Tempo Che Fa’ per cercare di fare chiarezza sulla situazione, rispondendo alle domande del pubblico raccolte da Fabio Fazio. Il medico poco fa ha pubblicato un tweet, ripostato anche dalla pagina ufficiale del programma di Rai Due, in cui ha dato una notizia che fa davvero ben sperare: “Seppur in quantità variabili, i pazienti guariti da Covid-19 producono anticorpi contro il virus”, ha scritto. Questa notizia, che arriva da un recente studio, anch’esso pubblicato da Burioni, sembra molto positiva, perché se dovesse essere poi accertato che questi anticorpi sono proteggenti, si potrebbe pensare all’immunità per tutti coloro che hanno contratto e sconfitto il virus.

Solo pochi giorni fa una nota dell’Oms aveva specificato il fatto che non è scientificamente provato che i guariti siano immuni da un’eventuale nuova infezione. Ora, però, la notizia diffusa da Burioni tramite i social fa sperare al meglio.