Sara Affi Fella è incinta e, pochissime ore fa, ha condiviso una foto con il pancione in bella mostra: ecco il commento di Simona Ventura.

Vive uno dei momenti più belli ed importanti della sua vita, Sara Affi Fella. Dopo un periodo decisamente buio dovuto alla sua precedente esperienza a Uomini e Donne, l’ex tronista ha finalmente ritrovato la sua felicità accanto al suo fidanzato Francesco Fedato. È poco più di un anno che i due fanno coppia fissa. Eppure, il loro amore è davvero smisurato. Non è un caso, infatti, se, tra pochissimi mesi, i due piccioncini diventeranno genitori del loro primo figlio. Ebbene si. Come raccontato in un nostro recente articolo, la giovanissima Sara è incinta. Ed è per questo motivo che, pochissime ore fa, ha voluto mostrare il suo pancione. Ecco, ma sapete chi ha commentato lo scatto in questione? La bellissima e bravissima Simona Ventura. Ecco tutti i dettagli.

Sara Affi Fella, la foto con il pancione conquista anche Simona Ventura: il commento

In questo periodi di quarantena forzata per l’emergenza Coronavirus, Sara Affi Fella non perde mai occasione di poter comunicare con i suoi followers. Già in precedenti occasioni, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne si è dilettata a raccontare tutti i dettagli della sua gravidanza. Non è un caso se, pochissime giorni fa, la giovane fidanzata di Francesco Fedato si è letteralmente raccontata ai suoi sostenitori. Recentemente, però, ha fatto molto di più. Sul suo canale social ufficiale, infatti, l’ex tronista ha condiviso una foto con in mostra il suo pancione. Uno scatto che, per la sua smisurata bellezza e l’infinita dolcezza, ha catturato praticamente tutti. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Una foto davvero mozzafiato, c’è poco da dire. La bellezza e il sorriso di Sara rappresentano alla grande l’immensa gioia e serenità di questo momento. Ed è per questo motivo che, com’è giusto che sia, non è assolutamente passata inosservata. Tra i numerosi commenti di apprezzamento, infatti, è giunto anche quello di Simona Ventura:

‘Auguri’, scrive Simona Ventura accompagnando questa parole ad un dolcissimo cuore tutto rosa. Suscitando l’immediata reazione di Sara Affi Fella. Che, di fronte a tale augurio, non ha potuto affatto non ricambiare l’affetto dimostratole.