Coronavirus, quando riapriranno le palestre? A parlare di questo argomento è stato il ministro Spadafora, ecco cosa ha dichiarato.

Siamo in piena emergenza Coronavirus, si sa. E, seppure dal 4 Maggio si darà inizio alla cosiddetta Fase Due del contenimento del virus, soltanto pochissime attività avranno la possibilità di riaprire. Tra ben cinque giorni, infatti, le attività dedite alla manifattura, alle costruzioni e alla vendita all’ingrosso di questi due settori hanno l’opportunità di alzare nuovamente le loro saracinesche, mentre dal 18 Maggio ne avranno l’opportunità quelle attività di vendita al dettaglio. Ecco. Appurato che, invece, dal 1 Giugno apriranno barbieri, estetiste e parrucchieri, la domanda che adesso ci facciamo è: quando sarà il turno delle palestre? Ebbene. A rivelare ogni cosa è Vincenzo Spadafora. In un suo recente intervento ad Omnibus su La 7, il Ministro dello Sport ha spiegato il programma che verrà messo in atto in riferimento a questo settore. Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, quando riapriranno le palestre? Parla Spadafora

Come specificato dal premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di Domenica 26 Aprile, da Lunedì 4 Maggio inizia la tanto agognata Fase Due del contenimento del Coronavirus. Seppure in modo graduale e lentamente, tra ben cinque giorni potremmo iniziare ad assaporare un ritorno alla normalità. Perché, lo ripetiamo, in attesa del vaccino, dobbiamo imparare a convivere con il virus. È proprio per questo motivo che il 4 e il 18 Maggio verranno aperte alcune attività, mentre a quelle dedite alla cura delle persone spetterà il 1 Giugno. Ecco, quando riapriranno le palestre? Sappiamo, infatti, che da lunedì gli atleti avranno la possibilità di fare jogging, ma cosa succederà ai luoghi sportivi? Ebbene. A rivelare ogni cosa è stato Vincenzo Spadafora. Nel corso del suo recente intervento ad Omnibus su La 7, il Ministro dello Sport ha chiaramente spiegato come stanno le cose.

‘Stiamo lavorando al protocollo per la riapertura delle palestre, dei centri danza e di tutti i centri sportivi del territorio’, ha detto Vincenzo Spadafora nel corso del suo intervento ad Ominbus su La 7. ‘A maggio vorrei tanto che riaprissero in sicurezza anche questi altri centri’, ha continuato a dire il Ministro dello Sport. Sottolineando, tra l’altro, di quanto sia importante che tutti i centri, anche quelli più piccoli, riaprano al più presto. Ovviamente, il Ministro ha anche specificato che è fondamentale che proprio ai centri che non hanno la possibilità di sanificare i loro ambienti che venga istituito un fondo. ‘Lo sto creando nel decreto di aprile che nei prossimi giorni ci auguriamo di approvare nel consiglio dei Ministri’, conclude il buon Spadafora.