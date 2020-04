Alena Seredova, la confessione a poche settimane del parto: “Avrei preferito essere più serena”, ecco le parole della modella ceca, che aspetta una bambina dal compagno Alessandro Nasi.

Alena Seredova è incinta ormai di 35 settimane e manca sempre meno alla nascita del suo terzo bebè, il primo con l’attuale compagno Alessandro Nasi. La showgirl e modella ceca ha già due figli nati dal matrimonio con il portiere della Juventus Gigi Buffon, Louis Thomas e David Lee, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. La terza gravidanza è arrivata dunque a circa 10 anni dalla nascita del suo secondogenito. La Seredova ha parlato di questo momento speciale in un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo. In questi mesi ha mostrato di tanto in tanto il suo pancione sul suo profilo Instagram e ora che manca sempre meno alla data presunta del parto, ha rilasciato un’intervista a Crisalide Press, svelando le sue sensazioni e le sue paure in vista della nascita della piccola: ecco le parole della modella.

Alena Seredova, la confessione a un mese dal parto: “Avrei voluto essere più serena”, ecco le sue parole

Alena Seredova ha parlato a Crisalide Press di come sta vivendo questo periodo di quarantena, soprattutto in vista dell’imminente nascita della sua terzogenita. La showgirl ceca ha detto che la data presunta del parto è il 2 giugno, ma che lei sarà già pronta con la valigia da metà maggio, visto che il suo secondo figlio è nato in anticipo. La modella si è detta un po’ agitata e in ansia per questo momento difficile per l’Italia intera e ha spiegato di non essere mai andata a controllo in ospedale per paura del contagio. “Mi ha seguito il mio medico di Milano, ci sono andata privatamente una volta al mese”, ha raccontato la Seredova, che ha aggiunto: “Avrei voluto essere più serena, ma dopo due mesi a casa è difficile tenere alto lo spirito”. L’ex di Buffon ha detto che la sua forza arriva proprio dalla piccola che porta in grembo e dagli altri suoi due figli: “Hanno bisogno di una mamma sorridente”, ha detto.

La Seredova ha infine confessato di essere agitata all’idea di dover andare a partorire, visto che in questo momnto ritiene l’ospedale un luogo meno sicuro di casa sua dove si sente invece protetta: “Insomma, un po’ di ansia mi sta venendo, ma cerco di non pensarci”.