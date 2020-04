Da Cristina Marino a Silvia Provvedi, la quarantena in dolce attesa per alcune Vip: ecco come stanno vivendo questo momento.

È un momento davvero particolare per ciascuno di noi, ammettiamolo. Quello che tutti stiamo vivendo a causa dell’emergenza Coronavirus è un qualcosa che non ci saremmo mai aspettati di fronteggiare e di vivere. E che, senza alcun dubbio, ci cambierà profondamente. Lo farà ancora di più per alcune Vip che, in questo periodo di quarantena, sono in dolce attesa. A partire da Cristina Marino, giovane fidanzata di Luca Argentero, fino a Silvia Provvedi, cerchiamo di capire come stanno vivendo questo lieta notizia loro, ma anche Alena Seredova, Sara Affi Fella e Beatrice Valli, in un momento così drammatico per il nostro Paese.

Da Cristina Marino a Silvia Provvedi, la quarantena in ‘dolce attesa’

Cristina Marino, Sara Affi Fella e Silvia Provvedi sono in attesa del loro primo figlio. A differenza, invece, di Alena Seredova e Beatrice Valli che, come sappiamo, diventeranno mamme del loro terzo figlio. Ecco, ma come stanno portando avanti queste donne dello spettacolo la loro gravidanza in un momento così drammatico e difficile per il nostro paese a causa dell’emergenza Coronavirus. Ovviamente, da vere e proprie ‘celebrità’ di Instagram, non perdono mai occasione di poter aggiornare i loro followers su tutto quando accade in questo periodo di quarantena. La giovane fidanzata di Luca Argentero, ad esempio, è solita condividere con tutti i suoi followers i suoi allenamenti quotidiani. A differenza di Silvia Provvedi. Che, pochissimi giorni fa, sul profilo social de Le Donatella, ha condiviso un tenero video che la riprende durante l’ecografia. Ma non è affatto finita qui. Anche Beatrice Valli e Sara Affi Fella non perdono mai occasione di poter aggiornare i loro sostenitori sul loro stato di salute. Qualche giorno fa, ad esempio, l’ex corteggiatrice di Marco Fantini ha raccontato di essersi recata in ospedale perché, dopo non essere stata bene per diversi giorni, era convinta che fosse giunto il momento del parto. Così come la giovane Affi Fella. Che, tramite le domande e risposte previste da Instagram, ha spiegato dettagliatamente come sta vivendo questa gravidanza.

Anche Alena Seredova, però, non perde mai occasione di poter condividere scatti emozionanti che la ritraggono con il suo bel pancione. Pochissimi giorni fa, ad esempio, l’ex moglie di Gianluigi Buffon ha pubblicato un tenero scatto del suo compagno mentre le accarezza la pancia.

Insomma, senza alcun dubbio, questo periodo sarà indimenticabile per ciascuno di noi. Ma per loro avrà ancora di più un significato davvero pazzesco. Auguri alle future mamme!