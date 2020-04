Romina Power ha pubblicato foto del passato sul suo canale Instagram: l’avete mai vista a 13 anni? Ecco i suoi scatti da giovane. Era splendida, proprio come ora!

La famosa e tanto amata Romina Power è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram. La famosa cantante, ex moglie di Al Bano con cui ha condiviso gran parte della sua carriera artistica, è figlia di attori cinematografici hollywoodiani, ovvero Tyrone Power e Linda Christian. La sua carriera è iniziata a soli 13 anni nel mondo del cinema: in quattro anni partecipò a ben 14 film! Aveva 13 anni quando la scelsero per il film ‘Menage all’italiana’ di Franco Indovina con Ugo Tognazzi: Romina poche ore fa ha pubblicato sui social un ricordo del suo provino cinematografico. L’avete mai vista voi così giovane? Date un’occhiata.

Romina Power: “In questo periodo quante cose si trovano”, spunta la foto del passato

La sua bellezza è rimasta invariata, a cambiare sono solo gli anni. Romina Power poche ore fa su Instagram ha pubblicato vecchie fotografie che hanno sorpreso tutti. Aveva solo 13 anni quando ha fatto il provino cinematografico per la De Laurentiis: la scelsero per ‘Menage all’italiana’ di Franco Indovina con Ugo Tognazzi. La cantante ed attrice ha ricordato il momento della sua vita attraverso splendide fotografie ed ha deciso di condividerle con i suoi fan. Curiosi? Ecco Romina a soli 13 anni:

“In questo periodo quante cose si ritrovano ! Alcune foto del mio provino cinematografico per la De Laurentiis quando avevo 13 anni e mi scelsero per “Menage all’italiana “ di Franco Indovina con Ugo Tognazzi” è la didascalia al post. Sono tantissimi i like che ha conquistato la Power da giovane: Romina ha anche risposto ad un utente Instagram che si complimenta per la bellezza. La cantante ed attrice scrive in inglese: “Avevo 13 anni ed ero timida“.