A causa del Coronavirus, Al Bano ha subito un grave lutto: a rivelare ogni cosa è il diretto interessato nel corso di una intervista a I Lunatici.

Sono davvero tantissime le persone dello spettacolo che, così come la gente ‘comune’, sono stati contagiati dal Coronavirus o che, addirittura, hanno pianto i loro cari. È il caso di Fiordaliso o di Piero Chiambretti. Che, dopo aver contratto anche loro stessi il virus, hanno subito la perdite delle loro madri. Ma è anche il caso di Al Bano. In una recente intervista per ‘I Lunatici’, il cantante di Cellino San Marco ha, infatti, raccontato di aver subito un grave lutto. Dopo la morte della sua cara mamma Iolanda, il compagno di Loredana Lecciso ha annunciato la morte di un suo caro amico. Che, proprio a causa del Covid-19,è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Durante l’intervista al programma radiofonico di Rai Radio 2, Al Bano ha confessato di avere avuto un ottimo rapporto con lui. Tanto da definirlo come un vero e proprio fratello. Ecco le sue parole.

Al Bano, grave lutto per Coronavirus: è morto il suo amico Mariano

Durante questa intervista a I Lunatici, Al Bano non ha potuto fare a meno di parlare di questa emergenza Coronavirus. Non soltanto, infatti, ha spiegato dettagliatamente come trascorre le sue giornate in quarantena e delle splendida iniziativa di qualche giorno fa per tutti il personale sanitario, ma anche di un grave lutto di cui è stato protagonista proprio a causa del Covid-19. Nel ricordare un evento che lo ha fatto soffrire, il cantante di Cellino San Marco non ha potuto fare a meno di raccontare la morte del suo caro amico Mariano. ‘È entrato in clinica per vedere come stava la sua prostata, invece si è beccato questo maledetto Coronavirus e ci ha lasciato la vita’, racconta il compagno di Lorenda Lecciso in diretta radiofonica a Rai Radio 2. Tra di loro c’era uno splendido rapporto d’amicizia. Ed è per questo motivo che questa grave perdita gli ha provocato molto dolore. ‘Eravamo fratelli dal 1964’, continua a ricordare Al Bano.

Ma non solo. Le parole che Al Bano ha speso per il suo caro amico nel corso di questa intervista a I Lunatici sono state davvero da brividi. ‘Grazie a lui, ogni mia canzone diventava un successo’, dice il cantante. Sottolineando, tra l’altro, di quanto la figura del suo caro amico Mariano sia stata fondamentale per il matrimonio con Romina Power. ‘Il giorno dopo una serata ad Atene, eravamo nel mar Egeo e Romina disse di essere incinta, io le dissi ‘mo che facciamo?’, Mariano ci disse ‘sposatevi, no?’. Insomma, da come si può chiaramente comprendere dalle sue parole, l’uomo aveva un ruolo molto importante nella vita di Al Bano. Inevitabile, quindi, la sua sofferenza.