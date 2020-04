Sossio Aruta e Ursula Bennardo: arriva l’annuncio a sorpresa a Uomini e Donne; ecco cosa ha raccontato la coppia.

Oggi, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è partita con una versione del tutto nuova, durante la quale Gemma e Giovanna conoscono i corteggiatori ‘virtualmente’. E, proprio nella puntata di oggi, due ospiti speciali sono intervenuti, ovviamente tramite collegamento. Parliamo di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. ll napoletano, inoltre, è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è classificato terzo. Ed è proprio a nella Casa più spiata della tv che Sossio ha chiesto alla sue bella Ursula di sposarlo. Ma c’è una novità, che l’ex cavaliere del Trono Over ha annunciato proprio oggi in puntata. Scopriamo di cosa si tratta.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, arriva l’annuncio a sorpresa a Uomini e Donne: la promessa in studio

Sossio Aruta e Ursula Bennardo formano una delle coppie più belle tra quelle nate nello studio di Uomini e Donne. Nonostante gli alti e bassi degli inizi, la coppia ha trovato la vera felicità. Arrivata alle stelle con la nascita della loro splendida Bianca. E proprio oggi la coppia è apparsa in tv a Uomini e Donne. Sossio e Ursula, in collegamento da casa, sono intervenuti durante la parentesi dedicata a Gemma Galgani, la loro ex ‘collega’ al Trono Over. Dopo i vari saluti, anche alla piccola Bianca, Maria apre l’argomento ‘matrimonio’: “Ho visto proporre il matrimonio al GF!”. Ed è proprio a questo punto che Sossio afferma che la vera promessa non potrà che avvenire nello studio dove il loro amore è nato. E, quindi, a Uomini e Donne! Appena possibile, quindi, Maria De Filippi ospiterà la coppia e non solo: “Invitiamo anche Alfonso Signorini quel giorno!”. Insomma, non vediamo l’ora di vedere questo momento!

Una parentesi davvero dolcissima, quella che abbiamo visto oggi a Uomini e Donne: un amore speciale, quello che lega Sossio, Ursula e Bianca. Ricordiamo che, da lunedì 4 maggio, Uomini e Donne ripartirà nella sua versione classica, per quanto possibile in questa situazione. La padrona di casa Maria De Filippi ha svelato tutte le novità della ripartenza in un’intervista davvero imperdibile. E voi, siete felici di ‘tornare’ nello studio più amato della tv? Mancano solo pochi giorni! Stay tuned