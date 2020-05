Questa sera di 1 Maggio non andrà in onda Un Posto al Sole come si consueto: al suo posto c’è un enorme evento imperdibile. Ecco cosa è in programma su Rai Tre.

Oggi è 1 Maggio, Festa dei Lavoratori, e per quest’anno playlist, tv e video sostituiscono cortei, concerti e feste. L’emergenza Coronavirus obbliga tutti i cittadini a restare chiusi nelle loro case per evitare eventuali ed ulteriori contagi. Così il palinsesto televisivo ha deciso di regalare intrattenimento puro ai suoi spettatori: al posto delle repliche di Un Posto al Sole questa sera su Rai Tre andrà in onda un evento tanto amato dagli italiani. Ecco cosa c’è in programma.

1 Maggio, Un Posto al Sole: stop alle repliche, ecco cosa andrà in onda

Un Posto al Sole con le repliche della sedicesima stagione va in onda dal Lunedì al Venerdì alle 20.45 su Rai 3. Oggi però è un giorno particolare: il Primo Maggio, nonostante l’emergenza Coronavirus, il palinsesto ha in programma un evento imperdibile. In occasione della Festa dei Lavoratori andrà in onda il Concerto del Primo Maggio come da tradizione. A causa delle misure di contenimento decise dal Governo per evitare contagio di Covid-19, sono stati allestiti palchi in moltissime città italiane come Napoli, Bologna, Roma, Milano e Firenze per far esibire i più grandi artisti italiani.

Salta dunque la messa in onda di Un Posto al Sole: la soap opera ambientata a Napoli torna lunedì 4 maggio con una nuova puntata. Cosa succederà? Franco deve comunicare a Nunzio che suo nonno partirà, mentre Alfonso medita vendetta contro il nipote di Vintariello. Greta si prepara alla fuga con Ferdinando mentre Ferri e Marina sono pronti a far scattare la loro trappola. Guido chiederà aiuto ad Andrea per non cedere al ricatto di Virgilio!