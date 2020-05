Cecilia Rodriguez come non l’avete mai vista: Ignazio la riprende proprio in quel momento; le stories non passano inosservate!

Tra le coppie nate nella Casa del Grande Fratello, quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è una delle più amate di sempre. Era il 2017 quando i due si sono conosciuti proprio durante la loro esperienza nel reality di Canale 5. Un inizio burrascoso per la coppia: all’epoca, Cecilia era ancora legata al suo ex Francesco Monte, che ha deciso di lasciare in diretta proprio per viversi il nuovo sentimento con Ignazio. Un sentimento che, ad oggi, è diventato davvero importante. I due sono più innamorati che mai e i fan impazziscono per loro. Al momento, la coppia si trova a Trento, a casa Moser, a trascorrere la quarantena. Ed è proprio lì che Cecilia si sta ‘cimentando’ in attività davvero insolite per lei. Come quella che Ignazio ha reso pubblica, sul suo Instagram, proprio poco fa. “La Chechu sempre più contadina!“, esclama il modello. Curiosi di scoprire cosa stava facendo la bellissima sorella di Belen? Ve lo mostriamo subito.

Cecilia Rodriguez come non l’avete mai vista: in quarantena in versione ‘contadina’

Non è la prima volta che Cecilia e Ignazio si divertono a riprendersi a vicenda e a pubblicare le immagini sui rispettivi profili Instagram. E, qualche ora fa, il bel Moser ha condiviso con i followers alcune immagini della sua fidanzata che non sono passate inosservate. Una Cecilia in versione ‘contadina’, impegnata in un’attività davvero particolare. “Oggi si avventura nel taglio dell’erba, guardate!”, queste le parole di Moser nei video postati nelle sue stories e ripostati anche dalla Rodriguez sul suo profilo. Date un’occhiata:

Eh si, un’attività decisamente ‘insolita’ per Chechu. Che però, c’è da dirlo, riesce ad essere bellissima anche in versione contadina! E voi, cosa aspettate a seguire le avventure ‘social’ di Cecilia e Ignazio? Non ve ne pentirete!