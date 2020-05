Primo maggio, il Premier Giuseppe Conte: “Stiamo lavorando al massimo, chiedo scusa a nome del Governo per i ritardi nei pagamenti”, ecco le parole del Presidente del Consiglio nel dettaglio.

Il Premier Giuseppe Conte è intervenuto con un messaggio social nel giorno della Festa dei Lavoratori, parlando del difficilissimo momento che il Paese sta vivendo, sia dal punto di vista sanitario, che in ambito economico. Un momento di grande emergenza dovuto alla pandemia del Coronavirus, che ha costretto il Governo a imporre misure restrittive molto severe, mettendo in ginocchio anche l’economia. Dal 4 maggio, però, partirà la Fase Due, quella di convivenza con il virus, che segnerà l’inizio di una lenta ripresa, con l’apertura di diverse attività e un lieve allentamento delle misure restrittive. Oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, e il Premier ha assicurato che ci saranno rigidi protocolli di sicurezza da rispettare per non vanificare i buoni risultati ottenuti finora. Conte ha inoltre sottolineato il massimo impegno del Governo in vista di questa fase, così come richiesto anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, scusandosi per i ritardi nel pagamento del sostegno promesso alle famiglie e ai lavoratori in difficoltà: ecco le sue parole nel dettaglio.

Primo maggio, il messaggio social di Giuseppe Conte: “Chiedo scusa a nome del Governo per i ritardi nei pagamenti”

Il Premier Giuseppe Conte ha inviato un messaggio agli italiani in occasione del Primo maggio, utilizzando il suo profilo Facebook ufficiale. Il Presidente del Consiglio ha parlato del momento difficile che il Paese sta attraversando, sottolineando che il Governo in queste settimane ha messo in campo uno sforzo economico pari a quello di 2 o 3 intere manovre di bilancio, e che sta continuando a lavorare al massimo per la ripresa del Paese, che si è trovato a dover affrontare una crisi saniaria ed economica senza precedenti: “Tanti hanno ricevuto un sostegno, altri lo riceveranno nei prossimi giorni. Chiedo scusa a nome del Governo per i ritardi nei pagamenti”, ha detto Conte, aggiungendo che si sta impegnando al massimo perché i finanziamenti si completino al più presto.

Conte ha detto anche che sta ascoltando e rivolgendo grande attenzione alle tante lettere che gli sono arrivate dai cittadini e ne ha citate alcune che secondo lui contengono consigli interessanti: “Non farò finta di non ascoltare i vostri consigli, la vostra rabbia e la vostra angoscia. Non sono parole al vento, anzi sono il vento che spinge più forte l’azione del Governo”, ha concluso.