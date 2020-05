Domenica In, ospiti del 3 maggio: c’è una novità per i telespettatori

Mara Venier torna domenica 3 maggio con il suo Domenica In. C’è una novità per i telespettatori: l’ha deciso la conduttrice stessa. Ecco gli ospiti!

Domenica 3 maggio andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. La meravigliosa Mara Venier, nonostante l’emergenza Coronavirus, regala intrattenimento agli italiani nel fine settimana. E’ stata proprio lei a decidere di continuare la messa in onda, senza ospiti in studio e senza pubblico. Così, la puntata si incentra su chiacchierate ed intrattenimento via Skype: la Zia Mara ogni domenica si collega con tantissimi ospiti tra cantanti, attori e conduttori. Chi ci sarà nella prossima puntata? Ecco le anticipazioni!

Domenica In, ospiti del 3 maggio: Mara introduce una novità per i telespettatori

Mara Venier domenica 3 maggio torna con il suo ‘Domenica In’. Per via dell’emergenza Coronavirus il suo programma è senza ospiti in studio e senza pubblico ma tantissimi sono i collegamenti via Skype che la Zia degli italiani svolge durante il suo programma. Sapete chi sarà in onda su Rai Uno, direttamente dalla sua abitazione, nella prossima puntata?

Fabio Volo sarà uno degli ospiti di Mara: l’attore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo regalerà sicuramente un interessante e simpatico intrattenimento. Sarà in onda Fabio Rovazzi, Nino Formicola ed ancora dal loro appartamento interverranno Luca Cordero di Montezemolo e Alessandro Siani! In collegamento da remoto ci sarà anche uno degli attori italiani più amati: parliamo di Claudio Amendola. Mara ha poi preso una decisione per il suo programma: ha deciso di dedicare una piccola parte dello show alla cucina. Con lo chef Gennaro Esposito, giudice di Cuochi d’Italia, sarà presentata una ricetta come fatto la scorsa settimana con il cuoco Massari! Sarà una giornata ricca di artisti, di divertimento e di spensieratezza: tutti gli italiani ringraziano ogni domenica Mara Venier per quanto sta facendo.

Non è un periodo facile per l’Italia, messa in ginocchio dal Coronavirus e dall’emergenza sanitaria che ne ha causato. Per distrarre i cittadini nelle loro case ha deciso di regalare leggerezza ed intrattenimento proseguendo la sua messa in onda. La scorsa settimana con Gabriele Cirilli e Flavio Insinna ha fatto divertire tutti: ha infatti pubblicato un post su Instagram, un repost, in cui c’è scritto ‘Grazie zia Mara per il buonumore che ci regali’.

“Abbiamo tutti bisogno di ridere …grazie a Gabriele e a Flavio” sono le parole della conduttrice che nel momento del ‘duetto’ tra i due personaggi televisivi non è riuscita a trattenere le risate.