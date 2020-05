Melissa Satta spiega in che modo si è riavvicinata a Kevin Prince Boateng: dopo la crisi coniugale sorge l’ipotesi per un secondo figlio

Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, sono certamente tra le coppie dello showbiz più amate degli ultimi anni. La loro storia d’amore aveva fatto sognare migliaia di fan, che in loro vedeva una vera favola principesca. I due sono sempre stati molto uniti e complici, coronando il loro sogna d’amore con un matrimonio e un figlio Qualche anno più tardi però, come capita a molte coppie, la vita li ha messi di fronte ad una grande crisi personale e coniugale a seguito della quale i due decisero di prendere strade diverse. Questo però non ha inciso sul loro rapporto genitoriale. Tante volte infatti sono stati visti insieme ad occuparsi del piccolo Maddox, comportandosi da genitori amorevoli e soprattutto presenti per il figlio. Non è da escludere che sia stato proprio il piccolo Maddox a fare da collante tra i due che hanno poi deciso di darsi una seconda possibilità.

Melissa Satta spiega come si è riavvicinata a Boateng: dopo la crisi ipotesi secondo figlio

Nonostante siano una coppia molto sotto i riflettori, i due coniugi cercano sempre di mantenere la loro vita privata tale, evitando pettegolezzi e risolvendo tutte le loro problematiche nella più assoluta privacy. E’ così che è accaduto anche per il loro riavvicinamento, sono passati dei mesi di rumors prima che i Boateng e la Satta uscissero allo scoperto. Probabilmente evitare di dare troppe spiegazioni è anche dovuto al desiderio di proteggere non solo il rapporto, ma anche il piccolo Maddox. In ogni caso, la coppia pare essere più unita di prima e proprio questo ristabilito amore tra i due pare li abbia portati a desiderare di allargare la famiglia. Vi ricordiamo che qualche settimana fa la famiglia stava attraversando un periodo molto particolare, erano infatti rimasti bloccati a Istanbul nel pieno dello scoppio del Coronavirus. Col calmarsi delle acque fortunatamente la famiglia è riuscita a tornare a Milano, dove hanno trascorso il resto della quarantena. Attraverso un’intervista al settimanale ‘Gente’ la Satta ha voluto raccontare come sta attraversando questo periodo di quarantena insieme al marito adesso che si è ritrovata la serenità e soprattutto come sono riusciti a riavvicinarsi…

Stando a quanto riportato al settimanale la permanenza in casa con Prince andrebbe bene e il marito avrebbe espresso anche il desiderio di poter allargare la famiglia e quindi suggellare questo amore con un secondo figlio. La Satta condividerebbe il desiderio, ma non il momento, infatti riporta: “Io ho due fratelli, so quanto è bello crescere insieme, e mi piacerebbe che la stessa sensazione la provasse Maddox. Non subito, magari… Ora vista l’emergenza che stiamo affrontando mi spaventerebbe un po’, ma prima o poi mi piacerebbe avere un altro figlio. Maschio o femmina non saprei“. E in merito al ritrovato amore con Boateng fa sapere: “Kevin e io, tempo fa, abbiamo attraversato un momento di coppia difficile e ci siamo allontanati. Ma la scorsa estate abbiamo deciso di ridarci una seconda possibilità, di salvaguardare ciò che di grande abbiamo costruito insieme: la nostra famiglia… Per ottenere e trattenere le cose belle bisogna lavorare tanto, venirsi incontro, parlare, capirsi, mettere da parte l’orgoglio, sapendo anche fare, se serve, un passo indietro”. Speriamo che presto le cose possano risolversi e che la conduttrice e modella possa trovare la serenità per inseguire questo sogno di famiglia.