Solo settimana scorsa è stata comunicata la ripresa delle serie tv nello spazio televisivo del venerdì sera, per permettere ai telespettatori di prendere un po’ di aria durante questa quarantena. Come ben sapete, infatti, molti degli spazi televisivi prima occupati dai telefilm o dalle trasmissioni di carattere più leggero, hanno lasciato spazio ai programmi d’informazioni per il Coronavirus. Nelle ultime settimane, si è ritenuto opportuno equiparare gli spazi dedicati all’informazione, anche con la trasmissione di programmi più leggeri, per permettere ai telespettatori di distrarsi qualche ora. E’ il caso anche della serie tv poliziesca NCIS, iniziata a febbraio e poi stoppata a causa dell’arrivo del Covid 19 nel nostro paese. Da settimana scorso le puntate riprendono da dove sono state interrotte, stavolta non di sabato ma di venerdì. La squadra d’investigazione della marina militare più famosa del mondo riprende le sue indagini sui crimini più disparati. Dopo il ritorno di Ziva David i rapporti all’interno della squadra non sono più gli stessi e gli equilibri iniziano a vacillare. Ma vediamo ora cosa ci aspetta in questa nuova e avvincente settimana puntata, in onda stasera dalle 21:25 circa su Rai Due.

NCIS, anticipazioni 1 maggio: trama settimo episodio su Rai 2

Settimo episodio – Tutto esaurito: Settimana scorsa l’episodio si conclude con l’agente Torres e Bishop in ascensore ad interrogarsi vicendevolmente sui partner che stanno frequentando, ed è proprio da qui che si ripartirà stasera… Torres è da qualche tempo che intrattiene una relazione con Elena Devol, donna molto più grande di lui. La donna ha un figlio, il Sergente di Marina Richard, il quale invece sta frequentando Bishop. I quattro all’oscuro di tutto si incontreranno in un ristorante durante una cena, cosa succederà? Nel frattempo la squadra è super impegnata nelle indagini sul marine Alex Shaw ritrovato morto. Nel corso delle indagini il team capitanato da Gibbs arriverà nella stanza d’albergo dove il marine alloggiava, facendo una sconcertante scoperta. All’interno della camera erano state piazzate numerose telecamere nascoste. Il mistero si infittisce e in aiuto della squadra arriva un vecchio amico della vittima. Si tratta del deputato Eric Riley, il quale confessa a Gibbs di aver chiesto aiuto ad Alex per capire chi lo stesse tenendo sotto ricatto. La squadra inizia così a comprendere che forse è proprio questo il movente dell’assassinio ed è la pista giusta da seguire per concludere il caso.

Nel frattempo continuano anche le vicende amorose di Torres e Bishop all’oscuro di quanto stesse accadendo con i rispettivi partner e il loro legame famigliare.

