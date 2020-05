Emergenza Coronavirus, il Governo lavora a un nuovo decreto: il Premier Giuseppe Conte impegnato per tutto il week-end, ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Manca sempre meno all’inizio dell’attesissima Fase Due dell’emergenza Coronavirus, meglio nota come fase di convivenza con il virus. Lo scorso 26 aprile il Premier Conte ha parlato in conferenza stampa per spiegare quello che accadrà a partire dal 4 maggio. Molte attività produttive ripartiranno e oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro. Riapriranno i parchi e le villette per permettere a tutti di passeggiare, e sarà possibile anche far visita ai parenti all’interno della propria Regione o tornare al proprio domicilio se si è rimasti ‘bloccati’ lontano da casa per il ‘lockdown’. Per il resto, sarà ancora permesso uscire per fare la spesa o per situazioni di necessità, sempre con autocertificazione e rispettando tutte le misure di sicurezza, ovvero indossando mascherina e guanti e mantenendo sempre le distanze, per evitare che la curva dei contagi risalga in maniera incontrollata, vanificando così tutti gli sforzi fatti finora e i risultati positivi ottenuti. La Fase Due porterà sicuramente un miglioramento, seppur lieve, della situazione economica del Paese, messo in ginocchio dall’emergenza. Molti, però, sono ancora in grande difficoltà, ecco perché il Governo sta già lavorando a un nuovo decreto. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Emergenza Coronavirus, Governo a lavoro per un nuovo decreto: Conte impegnato per tutto il fine settimana

Il premier Giuseppe Conte sta lavorando senza sosta da settimane per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Nonostante l’evidente miglioramento della situazione e l’abbassamento significativo della curva dei contagi, l’Italia si trova ancora in grande difficoltà, soprattutto dal punto di vista economico. In occasione del Primo Maggio, Conte ha lanciato un messaggio agli italiani attraverso i suoi canali social, sottolineando ancora una volta il massimo impegno del Governo per fronteggiare questa crisi senza precedenti. il Presidente del Consiglio ha detto che sta ascoltando con attenzione anche i consigli e i messaggi che gli arrivano dai cittadini e si è scusato in prima persona per i ritardi nel pagamento dei sostegni promessi a tutti coloro che sono in difficoltà.

Non è finita però, perché il Premier è al lavoro in questo week-end per varare un nuovo decreto con misure economiche anti-Coronavirus. Secondo la notizia diffusa dall’Ansa, Conte ha già incontrato in mattinata il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e i capidelegazione, e nelle prossime ore avrà altri appuntamenti con i partiti di maggioranza e i Ministri per decidere le misure da adottare per portare il Paese verso la ripresa economica.