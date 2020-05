Bianca Guaccero, duro sfogo su Instagram: “Sono spaventata”

Bianca Guaccero si è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo account Instagram: “Sono spaventata”, ecco tutte le sue parole

Bianca Guaccero è uno dei personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico italiano. La pugliese ha esordito con Terra bruciata, ma il successo è arrivato in televisione con la miniserie Capri, insieme a Sergio Assisi e Gabriella Pession. Nel 2008 figura addirittura affianco a Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione del Festival di Sanremo. In seguito entra nel cast di serie tv di successo come Walter Chiari – Fino all’ultima risata e Sotto copertura con Claudio Gioè e Alessandro Preziosi. Negli ultimi anni, invece, ha vestito i panni della conduttrice, prima con Detto Fatto e poi con Una storia da cantare insieme ad Enrico Ruggeri. Detto Fatto è uno dei tanti programmi ad essere stato sospeso in seguito all’emergenza Coronavirus. La Guaccero spera presto di tornare alla normalità, ma sa che la strada è molto lunga e soprattutto ricca di ostacoli.

Bianca Guaccero, duro sfogo su Instagram

Domani inizia ufficialmente la fase 2 in Italia. Gli spostamenti saranno meno limitati, ma bisognerà tenere sempre alta l’allerta. Il virus, infatti, non è ancora sconfitto e ogni giorno miete vittime. Il messaggio dunque deve essere ben recepito dagli italiani: la fase 2 non è un liberi tutti, come ha precisato il premier Conte, ma è solo un piccolo passo verso la ripartenza. Anche la Guaccero, attraverso il suo account Instagram, ha voluto precisarlo con un duro sfogo: “Ma solo io sono spaventata per la fase due? Solo io ho capito che cambia poco o niente? Solo io penso che bisognerebbe uscire solo per necessità e non per andarsi a fare una passeggiata al mare?“. La conduttrice teme che gli italiani non abbiano capito il senso di questa tanto agognata fase 2, poi aggiunge: “Anche io vorrei tornare presto alla normalità, ma penso che questa sia una fase molto delicata e ci voglia un grande buon senso“. Il lungo sfogo della conduttrice pugliese ovviamente ha generato reazioni contrastanti. La Guaccero ha risposto tra i commenti, precisando: “In questa fase a molti, così come anche a me, sfugge il concetto di necessità. Il lavoro per me è una necessità, così come andare a trovare i propri genitori o figli, tornare al domicilio di residenza, andare a fare la spesa e in farmacia, ma tutto il resto in questa fase mi sembra che non sia stato deliberato. O sbaglio?”.

La conduttrice, come ha spiegato, sente la necessità di tornare a lavoro e a Pronto Detto Fatto ha smentito la cancellazione del suo programma, il quale tornerà presto in onda.