Coronavirus, l’infettivologo Galli avverte: ‘Tutti fuori vorrebbe dire guai’

A poche ore dalla Fase Due del contenimento del Coronavirus, l’infettivologo Galli ha fatto un avvertimento: cosa potrebbe accadere senza precauzioni.

Dopo quasi due mesi di misure super restrittive per evitare un’ulteriore e drammatica diffusione del Coronavirus, da domani 4 Maggio inizierà la cosiddetta Fase Due. Ovvero, quella fase che corrisponde, in attesa di vaccino, alla convivenza con il virus. I tempi per la cura, lo sappiamo, sembrano essere davvero lunghissimi. Ed è per questo che, per evitare un seconda ondata di contagi che, tra l’altro, potrebbe determinare un peggioramento della situazione, tutti si appellano al buon senso di ciascuno di noi. Ovviamente, durante la Fase Due non è assolutamente consentito abbassare la guardia. Piuttosto, sarà necessario continuare a mantenere le distanze di sicurezza e, soprattutto, utilizzare mascherine e guanti quando si è in pubblico. Proprio a proposito di questo, in un suo recente intervento a Sky Tg 24, l’infettivologo Massimo Galli ha fatto un chiaro avvertimento a tutti gli italiani.

Coronavirus, l’avvertimento dell’infettivologo Massimo Galli sulla Fase Due

Come specificato anche dal premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di Domenica 26 Aprile, è indispensabile che, nella Fase Due del contenimento del Coronavirus, si continuino a rispettare quelle regole che, in piena emergenza da Covid-19, sono stati più che indispensabili ad evitare a diffondere ancora di più il virus cinese. È proprio a tal proposito, infatti, che l’infettivologo Massimo Galli, nel corso del suo recente intervento a Sky Tg 24, ha chiaramente spiegato la situazione, non perdendo affatto occasione di poter fare un avvertimento a tutti gli italiani. Sappiamo, infatti, che da Lunedì 4 Maggio circa 4 milioni della popolazione ritornerà a lavorare, che ci sarà un esodo dal Nord al Sud e che, soprattutto, numerose aziende e fabbriche riapriranno i battenti. È proprio per questo motivo che, a poche ore dall’inizio di tutto ciò, chi di dovere ha fatto le dovute ed opportune raccomandazioni. Vediamo, quindi, l’importante e necessaria raccomandazione che il primario delle reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha fatto a Sky Tg 24.

‘L’emergenza non è affatto finita’, ha iniziato a dire Massimo Galli ai microfoni di Sky Tg 24. Sottolineando, inoltre, di quanto, se non mantenute le debite distanze, la situazione potrebbe complicarsi seriamente. ‘Tutti fuori senza le debite precauzioni vorrebbe dire cercare guai e non capire che tutto può ricominciare’, ha continuato a ribadire l’infettivologo. Insomma, il messaggio che il primario del reparto Malattie Infettive del Sacco di Milano ha voluto dare a tutti gli italiani in prossimità della Fase Due è davvero molto chiaro: non abbassare mai la guardia e, soprattutto, mantenere e rispettare tutte le precauzioni. Soltanto in questo modo, infatti, potremmo dire di aver vinto questo ‘mostro’.