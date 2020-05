Serena Enardu, il video sui pattini è imperdibile: “Avere 43 anni e non sentirseli”, ecco le immagini che l’ex gieffina ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram.

Serena Enardu è sempre presente e attiva sui social, in particolare in questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus, che l’ha costretta, come tutti del resto, a stare molto tempo in casa. L’ex tronista e gieffina sta trascorrendo il lockdown con il figlio Tommaso e il compagno Pago, che si è allontanato solo qualche giorno per andare a trovare suo figlio. Serena e Pago sono una coppia davvero molto amata e seguita e in questo periodo hanno spesso fatto intrattenuto e tenuto compagnia ai loro tantissimi followers con le dirette su Instagram e con tanti video dei loro simpatici e imperdibili siparietti di coppia. Poco fa Serena si è cimentata, invece, in una cosa un po’ diversa dal solito, decisamente ‘particolare’. L’ex gieffina ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui balla e pattina in casa: le immagini sono davvero imperdibili, continuate a leggere e le potrete vedere.

Serena Enardu sta trascorrendo la quarantena nella sua casa in Sardegna insieme al figlio Tommaso e al compagno Pago, che in questi giorni non è con lei perché, dopo essere tornato da Roma dove ha trascorso la Pasqua con suo figlio, si è messo in autoisolamento per 14 giorni nella casa della sua compagna per evitare rischi dopo i tanti spostamenti. I due, comunque, continuano la loro storia d’amore e presto si ‘ricongiungeranno’. Intanto, però, l’ex tronista di Uomini e Donne cerca di ingannare al meglio il tempo con dirette e video sui social. L’ultimo che ha pubblicato è davvero imperdibile, perché la vede impegnata in un’attività molto ‘particolare’. Le immagini mostrano una Serena in versione pattinatrice. L’ex gieffina indossa un completino molto attillato con leggins neri e top fucsia e ha una grande coda di cavallo che le tiene alti i capelli. Al piede dei pattini a rotelle viola, con i quali se ne va in giro per casa.

“Avere 43 anni e non sentirseli”, scrive la Enardu nella didascalia del video, “ambulanzaaaa”, aggiunge poi l’ex tronista, scherzando sul fatto che potrebbe anche farsi parecchio male sui pattini. Inutile dire che il video è diventato presto virale, con migliaia di visualizzazioni e tantissimi commenti da parte dei suoi affezionatissimi followers.