Diletta Leotta come non l’avete mai vista: “Ho cambiato colore”, la conduttrice sportiva si è mostrata proprio così.

Lei è, senza dubbio, una delle donne più amate dagli italiani. Parliamo di Diletta Leotta, la biondissima conduttrice sportiva che fa letteralmente girare la testa ai fan. La sua bellezza è innegabile: l’abbiamo ammirata anche sul palco dell’Ariston lo scorso Febbraio, quando ha affiancato Amadeus nella 70esima del Festival di Sanremo. Ma è anche sui social che Diletta è una vera e propria star: basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per rendersi conto della grande quantità di seguaci che ha la bellissima Leotta. Che, qualche ora fa, proprio su Instagram ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Nelle sue stories, Diletta si è mostrata con un look davvero insolito. Curiosi di vedere di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito!

Diletta Leotta come non l’avete mai vista: nuovo look per la conduttrice, ma c’è un segreto

Diletta Leotta è una delle conduttrici sportive più amate del momento. Bella come poche, la bellissima Leotta sta trascorrendo la quarantena con il suo compagno Daniele Scardina, il pugile conosciuto come King Toretto. Ma Diletta non dimentica di tenersi in contatto con i suoi fan e lo fa attraverso Instagram, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. E uno scatto che ha pubblicato qualche ora fa nelle sue stories non è passato affatto inosservato. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi:

Ebbene si! Ricordate la meravigliosa chioma bionda della Leotta? La conduttrice ha deciso di stravolgere il suo look. Ma attenzione: si tratta soltanto di un filtro! Diletta è ironica, ma ammettiamolo: la conduttrice sarebbe molto bella anche nella sua versione mora. E voi, come la preferite? Bionda o con il ‘nuovo look’?