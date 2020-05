Fase 2, la precisazione del Viminale sui congiunti: “Anche relazioni durature e significative”, ecco chi potrà incontrarsi dal 4 maggio.

Domani, 4 maggio 2020, l’Italia entrerà ufficialmente nella Fase Due dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-19. Una fase in cui, gradatamente, il nostro Paese ripartirà. Oltre alle riaperture di molte attività, l’importante novità introdotta in questa fase è la possibilità di far visita ai congiunti. Ma chi sono davvero in congiunti? In tanti, dopo la conferenza del premier Giuseppe Conte del 26 aprile, se lo sono chiesti. I dubbi sull’interpretazione del termine sono stati tanti. Una Faq pubblicata sul sito di Palazzo Chigi di ieri, però, ha fatto chiarezza, fornendo l’esatta definizione del termine ‘congiunti’. Ma non solo: nella circolare che il Viminale ha inviti ai prefetti, per chiarire ulteriormente molti aspetti della Fase Due, vi è un’ulteriore precisazione sulle visite ai congiunti.

Fase 2, la precisazione del Viminale sui congiunti: sì alle visite tra fidanzati, ma sono esclusi gli amici

Dal 4 maggio i cittadini italiano potranno fare visita ai propri congiunti. Il tutto con mascherine, guanti e distanza di sicurezza e, soprattutto, con spostamenti di breve durata e all’interno della propria regione. Ma cosa si intende, nello specifico, con termine congiunti? Si potranno incontrare anche gli amici? Ebbene, la risposta è no. Una nuova precisazione del Viminale chiarisce che col termine congiunti, oltre ai parenti fino al sesto grado, si intendono anche le persone legate da una relazione connotata da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”, come stabilito da una sentenza della Cassazione del 2014. In altre parole, da domani 4 maggio sarà possibile rivedere il proprio fidanzato/a, ma non gli amici.

Una precisazione doverosa, dati i dubbi creatisi sull’interpretazione del termine ‘congiunti’. In ogni caso, il premier Conte è stato molto chiaro: “L’allentamento delle misure non sarà un liberi tutti”. Dal 4 maggio l’Italia entrerà nella Fase Due, ma sarà una fase di convivena con il virus, che, purtroppo, continuerà a rappresentare una minaccia per il nostro Paese.