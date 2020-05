Temptation Island, arriva il messaggio di Filippo Bisciglia: “In attesa di…”, il post del conduttore del reality è apparso su Instagram.

Manca poco all’inizio dell’estate. Un’estate decisamente particolare, per via dell’emergenza sanitaria che ha sconvolto il nostro Paese. E ha sconvolto, inevitabilmente, anche le programmazioni dei nostri canali tv. Molte trasmissioni sono state interrotte, fino a data da destinarsi. Gradatamente, però, alcune stanno ripartendo, con le dovute precauzioni e restrizioni. Da domani 4 maggio ripartirà anche Uomini e Donne, nella sua versione classica, ovvero nello studio. È stata Maria De Filippi a parlare della ripartenza dei suoi programmi: a breve, infatti, partirà anche Amici Speciali. E per quanto riguarda Temptation Island? Ebbene, la De Filippi sembra molto ottimista sulla possibilità di andare in onda anche questa estate col reality dei sentimenti. E, qualche ora fa, è arrivato anche il messaggio di Filippo Bisciglia, l’amatissimo conduttore del reality di Canale 5. Scopriamo le sue parole.

Temptation Island, arriva il messaggio di Filippo Bisciglia: “Quanta voglia ho? Mai come quest’anno!”

Temptation Island andrà in onda quest’estate? Come annunciato da Raffaella Mennoia qualche settimana fa, la redazione della trasmissione è attiva e i casting per le nuove coppie, tentatori e tentatrici sono partiti. La speranza, quindi, è proprio quella di andare in onda con una nuova edizione del docu-realty, nonostante le restrizioni dovute al Coronavirus. Come ha spiegato la De Filippi in un’intervista a Vanity Fair, il contatto fisico non è tutto in una conoscenza e le passate edizioni di Temptation insegnano che, molto spesso, fidanzati e fidanzate sono più gelosi delle affinità mentali che si creano all’interno dei villaggi, piuttosto che dei massaggi alla schiena. Insomma, tutto fa pensare che Temptation Island potrà andare in onda tra qualche mese. Ad alimentare la speranza dei fan, un post pubblicato qualche ora fa da Filippo Bisciglia, conduttore del reality dei sentimenti. Date un’occhiata:

“Se mi chiedeste quanta voglia ho, vi risponderei: Mai come quest’anno!”, queste le parole di Filippo, che non nasconde il desiderio di ritornare proprio lì, sull’isola delle tentazioni. Al momento, quindi, nessuna notizia ufficiale sulla possibile partenza del programma targato Maria De Filippi. Quel che è certo è che tutti, compresi i telespettatori, sperano che sarà possibile andare in onda. Non ci resta che attendere le prossime news. E voi, sareste felici di rivedere i famosi falò di confronto?