Federica Panicucci ha fatto il suo ritorno nello studio di Mattino Cinque: la conduttrice non appena entrata in diretta ha attirato l’attenzione di tutti con un gesto inaspettato.

Oggi 4 maggio 2020 è cominciata la Fase 2 dell’Emergenza Coronavirus. Gli italiani tornano al lavoro e molti programmi tv, interrotti a causa dell’emergenza sanitaria, sono tornati in onda. I telespettatori non vedevano di svegliarsi al mattino con Federica Panicucci e Francesco Vecchi: è tornato su Canale 5 Mattino Cinque con la sua padrona di casa. La conduttrice è tornata a splendere sotto i riflettori di Mediaset: questa mattina si è presentata con una camicia ed una gonna color cipria ed i capelli raccolti. Ha conquistato tutti, come sempre. Non appena hanno salutato, i due conduttori sono stati protagonisti di un gesto che non è passato inosservato. Ecco di che si tratta.

Federica Panicucci ritorna a Mattino Cinque: il gesto non passa inosservato

Federica Panicucci è tornata a splendere su Canale 5: la conduttrice televisiva è tornata sul piccolo schermo con il suo Mattino Cinque. La Panicucci era ai box dalle prime settimane dell’emergenza sanitaria per dare spazio a cronaca, attualità e politica: il programma era stato lasciato nelle mani di Francesco Vecchi. A distanza di settimane la splendida conduttrice ha fatto il suo ritorno: non appena è entrata in studio un abbraccio a distanza con il suo collega, Francesco Vecchi, ha catturato l’attenzione di tutti. Il giornalista che ha preso in mano il programma fino ad oggi ha detto: “Ti abbraccio a distanza, bentornata veramente”. La Panicucci ha subito replicato: “Distanti ma vicini”. Con una camicia ed una gonna color cipria ed i capelli raccolti Federica ha conquistato tutti. Era davvero mancata agli italiani. Questa l’immagine dell’abbraccio:

Come Mattino Cinque, oggi 4 maggio torna anche Uomini e Donne nella sua versione originale: si tornerà in studio e ci attendono tante sorprese.