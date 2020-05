Gemma Galgani, Dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha incontrato il suo corteggiatore misterioso ‘Sirius’: quello che è successo è del tutto sorprendente.

Oggi 4 maggio è ritornato nella sua versione originale Uomini e Donne: dopo uno stop, il programma è tornato con una versione inedita. Nella ‘casetta’ Giovanna e Gemma hanno conosciuto i loro corteggiatori in versione anonima e solo via chat. Oggi lunedì 4 maggio la trasmissione è partita con Gemma che ha finalmente conosciuto uno dei suoi corteggiatori anonimi. Parliamo di Sirius: i due si sono incontrati e l’epilogo è stato totalmente inaspettato.

Uomini e Donne, Gemma conosce ‘Sirius’: la reazione è sorprendente

Gemma Galgani ha conosciuto il suo corteggiatore anonimo: la Dama del Trono Over ha visto per la prima volta dal vivo ‘Sirius’, come si faceva chiamare il ragazzo in chat. La particolarità di questa conoscenza è che l’uomo ha solo 26 anni. La Dama ci ha tenuto più volte a sottolineare che non credeva reale l’età dell’uomo con cui chattava: credeva fosse più grande. Ecco finalmente il momento tanto atteso: l’incontro con Sirius. Beh, è stata una scena del tutto inaspettata perchè il ragazzo ha davvero 26 anni e, da quanto ha confessato, sembra esser davvero preso da Gemma.

“Ho bisogno di una donna con la D maiuscola. Penso che l’età non c’entra niente, parte tutto dalla testa e dal cuore. Mi chiamo Nicola. Mi ha colpito di te è la finezza, una donna si riconosce da questo e dalla femminilità. Hai un cuore ed una sensibilità” sono le parole di Sirius al momento dell’incontro. Dopo aver mostrato il video, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Mario. Con fiori ed un regalo per la Dama ha dichiarato: “A me non crea imbarazzo la differenza d’età perchè è solo un numero, Gemma mi ha preso psicologicamente” ha affermato il ragazzo. In studio è stata uguale la reazione di tutti: gli opinionisti e gli altri presenti in studio mettono in dubbio l’interesse di Mario per una donna così più grande di lui. Questo il volto di Sirius:

“Mi faccio delle domande, non sono così sciocca. Ogni domanda che faccio a lui è rassicurante, sembra più maturo di me. Mi aspettavo una persona più grande, è stato però un momento bello e profondo che mi ha trasmesso momenti belli” sono le parole di Gemma.